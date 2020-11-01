كأس اليد إحالة أوراق التأهل إلى الجولة النهائية

رضا سليم (دبي)



أحالت كأس الإمارات لكرة اليد للرجال حسم التأهل للدور النهائي للبطولة إلى الجولة الأخيرة من دوري المجموعات، بعد انتهاء الجولة الثانية في المجموعتين الأولى والثالثة، حيث ستكون المواجهة الأخيرة في المجموعة الأولى والتي تجمع بين العين والجزيرة، والتي ستقام يوم 9 يناير المقبل، هي الفاصل لتحديد متصدر المجموعة والمتأهل للدور النهائي، طبقاً للوائح البطولة التي تنص على تأهل أوائل المجموعات إلى الدور النهائي الذي سيقام بنظام دوري من دور واحد، ويتحدد البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث.

وأسفرت مباريات أمس الأول بالمجموعة الأولى، عن فوز الجزيرة على الوحدة بنتيجة 32 - 16 في اللقاء الذي جرى بينهما بصالة بني ياس، وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة 13 - 9، وأدار اللقاء علي جعفر وياسر النقبي وقسيم النجار ونبيل عبدالله والمراقب عبدالله خميس.

وفي المجموعة نفسها، واصل الزعيم العيناوي انتصاراته، متفوقاً على بني ياس بنتيجة 40 - 23 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الجزيرة، وأدارها الدولي عمر الزبير وربيع خميس ومحمد محمود حقي وعلاء درويش، وانتهى الشوط الأول بتقدم العين 21 - 10، وبهذه النتائج يتصدر العين قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين، متساوياً مع الجزيرة الثاني بنفس النقاط، إلا أن فارق الأهداف لمصلحة البنفسج، ويأتي بني ياس في المركز الثالث بخسارتين، ثم الوحدة بخسارتين، وكلاهما خرج من البطولة، ويلتقيان في الجولة الأخيرة في مباراة تحصيل حاصل. وفي مباراة قوية، نجح فريق الوصل في تحويل تأخره إلى فوز أمام مليحة، في المباراة التي جرت بينهما بصالة شباب الأهلي في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، حيث تقدم مليحة بنتيجة 14 - 10، وحسم الإمبراطور في النهاية بنتيجة 28 - 24، أدار اللقاء محمد النعيمي ومحمد جمعة وراشد محمد راشد وإسماعيل سالم وفاضل أحمد، وتأتي خسارة مليحة لتنهي مسيرته في البطولة، خاصة أن هذه المجموعة تضم 3 فرق فقط، وخسر مليحة أمام شباب الأهلي بالجولة الأولى، وتنحصر الصدارة بين شباب الأهلي والوصل في الجولة الثالثة والأخيرة يوم 8 يناير المقبل.