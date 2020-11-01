إقبال كبير للمشاركة في أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في ريو دي جانيرو أنه من الوارد أن يتم إغلاق باب التسجيل للمشاركة في البطولة قبل الموعد المحدد مسبقاً 20 نوفمبر الجاري، بسبب الإقبال الكبير على التسجيل، وقرب الوصول إلى العدد المستهدف.

وأوضحت اللجنة أن عدد المسجلين حتى الآن تجاوز نسبة 80 % من العدد المستهدف، في نفس الوقت الذي اتخذت فيه السلطات البرازيلية قرارات تشجيعية لاستقبال الزائرين من الخارج، الراغبين في المشاركة بالبطولة، حيث تم فتح الأجواء أمام الزائرين عبر الجو، ومنح تأشيرات لهم مدتها 3 أشهر بدلاً من شهر واحد، شريطة دفع مبلغ التأمين الصحي.

وتقام البطولة يومي الخامس والسادس من ديسمبر القادم في كاريوكا أرينا بالمدينة الأولمبية في ريو دي جانيرو، بمشاركة لاعبين ولاعبات يحملون الأحزمة البنفسجي والبني والأسود من البالغين والأساتذة، وستكون تلك هي النسخة السادسة لها، للعام السادس على التوالي، في مدينة ريو دي جانيرو منذ انطلاقتها صيف 2015، ورصدت لها اللجنة المنظمة جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، كما أنها تمنح أصحاب المراكز الأولى نقاطاً مهمة للتصنيف السنوي العالمي.

وقال طارق البحري، مدير جولات أبوظبي جراند سلام، إن التواصل مستمر مع الشركاء والمنظمين المحليين في مدينة ريو دي جانيرو، وإن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، حريص على تنظيم الحدث بأفضل صورة، كما كان عليه في المراحل السابقة ما قبل مرحلة كورونا، ولا سيما أن البرازيل من أقوى دول العالم في رياضة الجو جيتسو، حيث تملك أكثر من مليوني لاعب ممارس للعبة ومسجل في الاتحاد البرازيلي، وأكثر من 16 ألف أكاديمية تدريب، معظمها في ريو دي جانيرو وساو باولو، وكذلك أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة حزام أسود.

وأضاف: عندما نصل إلى العدد المستهدف للمسجلين لن نتردد في إغلاق باب التسجيل، خصوصاً بعد أن رفعنا فئات المشاركة من الحزام الأزرق إلى الحزام البنفسجي كأقل فئة مسموح لها، لأننا نسعى حالياً للجودة والكفاءة أكثر من السعي للعدد والكم، ونجاح جولة ميامي جراند سلام في نهاية شهر سبتمبر الماضي، كان له مردود إيجابي على أسرة الجو جيتسو في العالم، حيث إنه شجع محبي ومحترفي اللعبة في كل دول العالم على الإقبال، وفي كل الظروف نحن نعرف أن جولة ريو دي جانيرو كل عام تكون من أقوى الجولات فنياً وتنظيمياً.

وتحدث عن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في البطولة، فقال البحري: لدينا بروتوكول طبي معتمد قمنا بتطبيقه في جولة ميامي، وهو نفسه الذي سيجري تطبيقه في ريو دي جانيرو، حيث لن يسمح للمشاركة إلا لمن يحمل نتيجة فحص سلبية حديثة لـ «كوفيد- 19»، كما أنه سيجري كشف حراري عند بوابات الدخول، مع إلزام الحكام والمنظمين وحكام الطاولات وكل المتواجدين في الصالة بارتداء الكمامات، وإخضاع الصالة للتعقيم من قبل شركة معتمدة، أما بالنسبة للحضور الجماهيري، فإن الأمر ما زال قيد المناقشة مع السلطات في البرازيل، حيث إنه يمكن أن يتم السماح بنسبة محدودة من محبي اللعبة باشتراطات صارمة، لا تقل عن اشتراطات اللاعبين المشاركين، ومنها تقديم نتيجة فحص سلبية حديثة عند بوابات الدخول، واجتياز الكاشف الحراري وتوفير التباعد الاجتماعي، كل ذلك في حال موافقة الجهات المختصة من السلطات البرازيلية.

وعن الجديد في موعد جولة موسكو جراند سلام، أوضح البحري أنه تم تغيير الموعد لتقام يومي 6 و 7 فبراير 2021، وتم مد باب التسجيل للمشاركة حتى 2 فبراير القادم، على أن تقام في صالة كروكاس سيتي بموسكو، لنفس الفئات المعتمدة لدينا وهي الأحزمة: البنفسجي والبني والأسود، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين في روسيا، والتسجيل مفتوح لكل الراغبين من المشاركة من مختلف دول العالم، وتم رصد جوائز مالية كبيرة لأصحاب المراكز الأولى فيها أيضاً، مثلما عليه الأمر في جولة ريو دي جانيرو، مع تطبيق نفس الإجراءات الاحترازية المعتمدة لدينا في كل الجولات، حفاظاً على سلامة وصحة اللاعبين.