شباب الأهلي يضرب موعداً مع الجزيرة في النهائي

معتصم عبدالله (دبي)



ضرب شباب الأهلي موعداً مع الجزيرة في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، في المواجهة المرتقبة مساء الجمعة المقبل بدبي، وحلق «الفرسان» ببطاقة التأهل الثانية للنهائي، بعدما تخطى عقبة منافسه النصر، بالفوز 3-2، بعد مواجهة مثيرة في «الدربي» مساء أمس الأول، على ملعب صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، في المباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي.

وجاءت بداية المواجهة لمصلحة «العميد» الذي تفوق في الشوط الأول 25-21، لينتفض بعدها «الفرسان» بقيادة المتألق ميلوس، ليحقق التفوق في شوطين على التوالي «الثاني والثالث» بنتيجة 25- 18 و25- 12، ولجأ الفريقان إلى شوط حاسم بعد تفوق «الأزرق» في الشوط الرابع 25- 18، وشهد الشوط «الخامس» حسم شباب الأهلي لبطاقة الصعود الثانية بالتفوق 15- 13.

ووصف بلال سالم، إداري فريق شباب الأهلي، المواجهة أمام النصر بالممتعة، وقال: «خضنا مواجهة قوية شدت أعصاب الفريقين إلى نهاية الشوط الخامس والحاسم، وأعتقد أن فريقنا استحق الفوز رغم المنافسة القوية من لاعبي العميد».

وأعاد سالم أسباب تفوق شباب الأهلي إلى ارتفاع الجاهزية البدنية والفنية إلى حد ما مقارنة بالمنافس، وأوضح: «قطعاً، استفدنا من خوض مباراة أولى رسمية في المسابقة أمام بني ياس، والتي تفوقنا فيها بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، بعكس النصر الذي جنبته القرعة خوض مباريات ربع النهائي ليتأهل مباشرةً إلى المربع الذهبي»، لافتاً إلى أهمية المباريات التنافسية في رفع مستوى اللاعبين، بعكس التدريبات والتجارب الودية خلال فترة التحضير للموسم.

وحول مواجهة النهائي المرتقبة أمام الجزيرة، علق قائلاً: «الاحتمالات مفتوحة في مواجهات النهائي، خاصة أمام فريق قوي ومنافس مثل الجزيرة الذي أبلى بشكل جيد في مباراتيه أمام الوصل والعين 3-1 على التوالي»، وكشف عن حرص لاعبي «الفرسان» مشاهدة مباراة نصف النهائي الأولى بين «فخر أبوظبي» و«الزعيم» لرصد المنافس المباشر على لقب البطولة، معرباً عن أمله في أن تخرج المباراة المرتقبة بالشكل المطلوب.