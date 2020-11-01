«بناء الأجسام» يعتمد البروتوكول ويوقف المشاركات الخارجية

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية إجراءات عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي ووفقا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي وحضور نائبه علي بن حيدر، ومحمد عبدالرحيم المري الأمين العام، والأعضاء: أحمد جوهر وفيصل الزعابي، والعاملين في المهام الرئيسية في الاتحاد.

وتم اتخاذ قرار بعدم المشاركة في البطولات الخارجية المقررة العام الحالي وحتى نهاية ديسمبر المقبل، حرصاً على سلامة اللاعبين والجهازين الفني والإداري، على أن يتم بحث ذلك وفقاً للمعطيات المستقبلية، كما تم اعتماد البروتوكول الخاص بعودة النشاط الرياضي وإرساله للهيئة العامة للرياضة لاعتماده تمهيداً للعمل به بشكل رسمي، كما تم اعتماد البرنامج الوطني للياقة البدنية، وذلك بالتعاون مع اتحاد الرياضات المدرسية، حيث تم الموافقة على مفردات البرنامج، بحيث يتم إشهاره اعتباراً من الأسبوع الأول من نوفمبر ولغاية نهاية الموسم الدراسي، وذلك ضمن التعاون المشترك بين الجانبين لتدعيم ممارسة الرياضة في صفوف الطلبة.