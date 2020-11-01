«آسيوي رفع الأثقال» يبحث عودة البطولات

أبوظبي (وام)

يستعد الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال للإعلان عن عودة المسابقات والبطولات، وبرمجتها اعتباراً من الربع الأول من 2021، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري السبت المقبل، عبر برنامج الاتصال المرئي. وأكد فيصل الحمادي، أمين السر العام لاتحاد الإمارات عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، أن اجتماع السبت المقبل سيناقش تصورات عودة المسابقات، وأبرزها الجولات القارية التأهيلية لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها الصيف المقبل، والبطولات الآسيوية في مختلف المراحل السنية، إلى جانب اعتماد الموعد النهائي لانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والتي من المرجح أن تقام في الربع الأول من عام 2021، خصوصاً أن انتخابات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ستجرى في مارس 2021، وسوف يبحث الاجتماع أيضاً توحيد الصف الآسيوي في انتخابات الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أنه لم يحدد موقفه من الترشح للدورة المقبلة، كعضو مكتب تنفيذي، أو نائب لرئيس الاتحاد القاري.