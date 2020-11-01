«صدارة القطبين» أو «فض الشراكة»!

منير رحومة (دبي)

بعد راحة قصيرة لمدة 3 أيام فقط، تعود عجلة دوري الخليج العربي إلى الدوران من جديد، بـ «جولة مضغوطة» بداية من الغد، لتتجدد الإثارة والتشويق، خاصة مع التقدم في عمر المسابقة، والدخول في أجواء المنافسة والصراع، سواء في أعلى الترتيب أو القاع. ويشهد اليوم الأول إقامة 4 مباريات على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة بالنسبة للمتصدرين بني ياس والشارقة، من أجل «فض الشراكة» والانفراد بالمركز الأول.

ويستضيف «السماوي» على ملعبه فريق الجزيرة، في قمة واعدة بالجولة الرابعة، خاصة بعد العروض المتميزة التي قدمها بني ياس في الجولات الثلاث الماضية، والقوة الهجومية التي أظهرها بتسجيل 12 هدفاً حتى الآن، ويرغب في مواصلة الانطلاقة الإيجابية، والتمسك بالقمة، أما «فخر أبوظبي» المنتشي بالفوز الأول له في الموسم بعد تعادلين، فيسعى بدوره لمواصلة تصحيح وضعه، واللحاق بالفرق المنافسة على الصدارة، خاصة مع التطور في مستواه من مباراة إلى أخرى.

والاختبار الثاني في مباريات الغد سيكون للشارقة حامل اللقب، والذي يستضيف الظفرة أحد الفرق التي حققت بداية قوية هذا الموسم، ويعول «الملك» على الأجواء الإيجابية التي يعيشها بعد الفوز على العين في «الكلاسيكو»، من أجل استغلال عامل الملعب، وحصد ثلاث نقاط جديدة تعزز انطلاقته، وتؤكد قدرة أبناء «الإمارة الباسمة» على المنافسة بقوة على اللقب، وفي المقابل يطمح «الفارس» إلى مواصلة العروض القوية، وجمع المزيد من النقاط، للبقاء بين كوكبة أندية أعلى الترتيب.

وفي استاد آل مكتوم، يستضيف النصر الذي يعيش مرحلة إيجابية، بالفوز في «ديربي بر دبي»، وحصد النقطة السابعة، فريق عجمان المتعثر في المشهد الأول لهذا الموسم، وذلك في مباراة على درجة كبيرة من الأهمية للطرفين، لحصد النقاط الثلاث، ويبحث «العميد» عن الفوز، بهدف مواصلة البداية القوية، والبقاء ضمن كوكبة المنافسين على الصدارة، بينما يمني «البرتقالي» النفس بنتيجة إيجابية تصحح مساره ويتجاوز صعوبات البداية، وزيادة رصيد «النقطة» التي جمعها من أصل 9 نقاط ممكنة.

أما المباراة الأخيرة في برنامج اليوم الأول، فتجمع بين الفجيرة والعين، حيث يحاول أصحاب الأرض، إنهاء المرحلة السلبية التي يعيشها «الذئاب» بخسارة ثلاث جولات، وبالتالي تصحيح مسيرته، خاصة أنه يقدم عروضاً طيبة تفتقد إلى النتيجة الإيجابية، أما «الزعيم» الذي خسر على ملعبه من الشارقة، فليس أمامه إلا التعويض، وانتزاع ثلاث نقاط مهمة، حتى لا يبتعد عن أصحاب الصدارة، وتصعب مهمة الملاحقة فيما بعد.

إيسايلا: التعامل بحذر

اعترف الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، بأن «السماوي» يخوض مباراة صعبة للغاية، خاصة أنها أمام الجزيرة أحد أقوى أندية البطولة.

وقال: المنافس يملك لاعبين متميزين، وقوة ضاربة، لذلك علينا التعامل بحذر مع اللقاء.

وأعلن إيسايلا جاهزية لاعبيه للمشاركة في المباراة، مؤكداً أن الأرجنتيني خمينيز يعاني بعض الألم في الأذن، لكنه مستعد للعب.

ووصف مدرب «السماوي» المباراة، بالاختبار الصعب، معرباً عن ثقته بقدرة لاعبيه على الظهور بمستوى متميز.

وأكد فواز عوانة قائد بني ياس أن الفريق لديه تحدٍ جديد، بمواجهة فريق بحجم الجزيرة، لذلك من المؤكد أن الأداء يختلف عن المواجهات السابقة، مؤكداً جاهزية اللاعبين فنياً ونفسياً للمباراة الكبيرة.

كايزر: أهدافنا محددة

وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة مواجهة فريقه أمام بني ياس بالصعبة، وقال: نحن أمام منافس يعتلي الصدارة. وفاز في جميع مباريات. كما أن لديه هجوماً قوياً، لذلك فإن المباراة صعبة ومثيرة.

وشدد كايزر على أن فريقه جاهز بدرجة كبيرة، ولا توجد غيابات باستثناء «عموري» الذي أثبتت الأشعة عدم وجود مشكلة في ركبته، وننتظر عودته ولكن من دون أن نستعجل ذلك.

وأشار إلى أن الجزيرة لديه أهداف محددة، ويدخل كل مباراة بهدف الفوز، والمؤكد أن الاستعداد لكل فريق يختلف من حيث التخطيط، مؤكداً أن الدفاع لديه القدرة على التصدي للمهاجم بيدرو الذي يؤدي بمستوى أكثر من رائع.

العنبري: المنافس متطور

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، أن المواسم الثلاثة الأخيرة أظهرت القوة التي يعيشها الظفرة، وهو ما يدفعني إلى القول، إن مباراة الغد لن تكون سهلة.

وقال: مواجهاتنا مع الظفرة دائماً ما تكون صعبة، خصوصاً في المواسم الثلاثة الأخيرة، ودائماً ما يقدم «الفارس» مستويات جيدة أمامنا، وكما يملك عناصر ذات مستويات متميزة من لاعبين أجانب ومواطنين هذا الموسم، وأثبت في مبارياته الثلاث بالدوري أنه منافس صعب لجميع الفرق.

وأضاف: تحضيراتنا للمباراة جيدة، رغم ضيق الفترة بين مباراة العين والظفرة، لكننا نتدرب دون مشاكل، ومعنويات الفريق عالية، في ظل المستوى والنتائج الإيجابية خلال الجولات السابقة.

وقال: نفقد جهود الحسن صالح، وهو في مرحلة التعافي من الجراحة، وبالنسبة لباقي اللاعبين، لا توجد لدينا أي غيابات.

فيلسيوفينتش: تحدٍ جديد

أبدى أليكساندر فيلسيوفينتش مدرب الظفرة، احترامه الكبير للشارقة، ومع ذلك فإن فريقه يعمل بقوة على العودة بنتيجة إيجابية، عندما يلتقي الفريقان غداً، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، لأن الحصول على النقاط الثلاث من ملعب المنافس، يمنح لاعبي «الفارس» طاقة للمباراة التالية، مشيراً إلى أن أي مباراة بمثابة تحدٍّ جديد واختبار قوي للظفرة.

وقال: منافسنا قوي وحضوره كبير في المسابقة، حضّرنا أنفسنا جيداً خلال الفترة الماضية، وظروفنا أفضل مقارنة بالمباراة السابقة، حيث يعود عصام العدوة وبنجامين من الإيقاف، بينما يجلس مسعود سليمان وإبراهيم سعيد اللذان غابا للإصابة على «دكة البدلاء».

وأشاد المدرب بالحارس خالد السناني، ووصفه بأنه صاحب شخصية قوية وقيادية، ويقدم مستويات عالية في كل مباراة، لكنه كمدرب ليس معنياً بالاختيارات للمنتخب.

كرونسلاف: «جرس إنذار»

أكد الكرواتي كرونسلاف مدرب النصر صعوبة المباراة أمام عجمان، وقال: خسرنا مرتين على التوالي أمام المنافس في الموسم الماضي، وهو ما يتطلب منا اللعب بحرص أكبر، لتجنب سيناريو الموسم الماضي، لافتاً إلى أن لاعبي فريقه قادرون على كسر التكتل أمام فرق النصف الأسفل للترتيب، والتي تنتهج عادة أسلوب اللعب الدفاعي.

وأضاف: لاعبو فريقي يدركون خطورة المواجهة أمام «البرتقالي»، والخسارة مرتين على التوالي في الموسم الماضي «جرس إنذار»، لأهمية اللعب بحرص وتركيز أكبر، وأشار إلى أن الفوز في مباراة «الديربي» أمام الوصل، لا يزيد الصعوبات على فريقه، وقال: حرصت على تغيير عقلية اللاعبين في التعامل مع المباريات، أسوة بالتغييرات البدنية والمهارية، وكشف عن جاهزية الفريق، باستثناء جاسم يعقوب.

الرمادي: انعدام وزن

شدد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان، على أن «البرتقالي» يمر بظروف صعبة للغاية، ويحتاج إلى تعديل وضعه، من خلال الأداء الجيد في مباراة النصر، مشيراً إلى أن الفريق سبق وأن واجه ذلك في المواسم الماضية، ونجح في العودة، وهو ما يأمله من اللاعبين.

وكشف الرمادي عن غياب 8 لاعبين يتقدمهم البرتغالي دييجو، وسعد سرور، وراشد حسن، ووليد اليماحي، وعبدالله صالح، وعبدالرحمن ركان، وحسين عبدالرحمن، في حين يعود محمد إسماعيل، وقال: رغم الإصابات الكثيرة، فإن لديه ثقة كبيرة بعبور مرحلة «انعدام الوزن».

ورفض الرمادي الاعتراف بمنطق العقدة، وأن عجمان دائماً «كعبه عالي» على النصر، وقال: العقدة ليست موجودة في كرة القدم، ولكنها من صنع الجمهور، وعندما قدمت إلى هنا كان «البرتقالي» يخسر أمام فرق معينة، ولكننا عالجنا الأمر.

جوران: «نفض الغبار»

يرى الصربي جوران مدرب الفجيرة، أن مواجهة العين غداً صعبة، وفقاً للظروف التي يعانيها «الذئاب»، منذ بداية الدوري، وخسارته 3 مرات متتالية، وقال إنه يدرك مدى أهمية النقاط الكاملة للفريق، رغم أن المواجهة أمام فريق كبير بحجم «الزعيم»، وقام بتجهيز اللاعبين من أجل «نفض الغبار» عن الخسائر الماضية التي تكبدها الفريق.

وأضاف: قدمنا مباريات جيدة رغم الخسائر، ولدينا طموح كبير لحصد النقاط الثلاث، وعلينا أن نقاتل جيداً للفوز بهذا اللقاء، وأعرف التفاصيل كافة عن العين، وهو فريق كبير، رغم خسارته أمام الشارقة في الجولة الماضية. وتمنى جوران أن تكون مباراة الجولة الرابعة للدوري غداً بداية عودة الفجيرة إلى الانتصارات الغائبة.

بيدرو: مطالبون بالتعويض

أكد البرتغالي بيدرو مدرب العين، أن المهمة أمام الفجيرة لن تكون سهلة، رغم أن المنافس لم يذق طعم الفوز حتى الآن، وقال: ندرك جيداً أن الفجيرة لديه مهاجمون يتمتعون بالمهارة، ويجيدون التعامل مع الهجمات المرتدة، ولذلك علينا أن نكون مستعدين، وقال: مطالبون بالتعويض، وأن نقاتل من أجل النتيجة الإيجابية.

وقال: الضغط اعتيادي بالنسبة لنا في نادٍ كبير مثل العين، ولو أنني رغبت في تجنب ذلك لما كنت هنا الآن، ونعرف أنه بإمكاننا تحسين مستوانا، والفوز على الفجيرة؛ ولذلك علينا وضع خطة مُحكمة، وأن نظهر الاحترام للمنافس. وأضاف: المدافعون الكبار ليسوا في الجاهزية المطلوبة، ولم ينضموا إلى التدريبات منذ فترة؛ لذلك حالياً هم خارج خياراتنا، والأهم هو التركيز على اللاعبين القادرين على اللعب، لنظهر للجميع أننا أقوى.