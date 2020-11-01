كايو «حديث الجماهير»

علي معالي (دبي)

أصبح البرازيلي كايو لوكاس حديث جماهير الشارقة، خلال فترة قصيرة من بداية دوري الخليج العربي، بعد الجدية الكبيرة التي أظهرها اللاعب وقيادته لـ «الملك» بقوة حتى الآن، بعد 3 جولات، حيث نجح في تسجيل الأهداف، وصناعتها أيضاً، مما جعل العلاقة تبدو رائعة للغاية، خاصة أن عشاق الفريق طالبوا قبل انطلاق الموسم، بالإبقاء على ريان منديز، وانتقال كايو إلى أي نادٍ آخر، ولكن ما قدمه يثبت بأنه عنصر حاسم، بإحرازه هدفين في 3 مباريات، فضلاً عن صناعة هدفين.

وأعلن كايو التحدي من خلال تصريحات، أكد فيها أنه لا يهتم كثيراً بما يقال بشأن تحليل مستواه، لأن هناك من يتحدث عن الكرة، وهو لا يعرف الكثير عنها، مشيراً إلى أنه في قمة التركيز، وتقديم أفضل ما لديه مع الشارقة في الموسم الحالي.

وما أسهم في ارتداء كايو ثوب التألق، هو العدد الكبير من البرازيليين بـ «كتيبة الملك»، سواء من الجهاز الفني المعاون، أو اللاعبين الكبار أو الصغار، مما جعل الانسجام يتوفر بدرجة كبيرة، ونرى ما بين 5 إلى 6 لاعبين برازيليين في الملعب، وهم «الساحر» إيجور، والقناص ويلتون سواريز ولوان بيريرا، والمدافع ماركوس ميلوني بجانب كايو لوكاس.

من ناحية أخرى، يواصل الحسن صالح الغياب، وبالتالي لن يكون ضمن خيارات العنبري في مباراة الظفرة، ويمنحه المدرب المزيد من الوقت حتى يصبح جاهزاً فنياً وبدنياً لبدء المباريات، بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة.