«الأصفر» يستعد للظهور الأول بالقميص «الأخضر»

مراد المصري (دبي)

يظهر الوصل بالقميص «الأخضر» للمرة الأولى هذا الموسم، عندما يواجه اتحاد كلباء غداً، في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، وهو الزي الذي أثار اهتمام الجماهير عند الكشف عنه، بالنظر إلى أنه خارج عن المألوف، إلا أنه جاء نابعاً من ألوان شعار النادي، وحظي باهتمام كبير من عشاق «الفهود»، حتى أصبح الأكثر طلباً عبر منصات التسوق لاقتنائه.

وسعى الجهازان الفني والإداري في الوصل إلى شحن الطاقة مجدداً لدى اللاعبين، خصوصاً من الناحية المعنوية، وسط ثقة وتكاتف من الجميع للبقاء في التركيز نفسه، لتصحيح المسار، بداية من مواجهة «النمور»، وهو ما ظهر من خلال الجدية مع استئناف تدريبات «الأصفر»، والسعي لتقديم أقصى عطاء في الملعب.

ويدخل «الإمبراطور» المواجهة المقبلة أمام «النمور» في تحدي «المعنويات»، من حيث العمل على رفع الجانب المعنوي، وأيضاً الاستفادة من الخسارة أمام المنافس، خلال المباريات التحضيرية لانطلاق الموسم، من أجل تجنب تلك الأخطاء مرة أخرى.

ومن ناحية أخرى، سيكون التحدي المرتبط بـ «الإصابات»، في ظل الخروج الاضطراري لقلبي الدفاع نيريس ومحمد سبيل، في المباراة الماضية أمام النصر، وذلك بسبب إصابات بسيطة، لكنها تهدد مشاركتهما في اللقاء المقبل، بما جعل الجهاز الفني بقيادة المدرب سالم ربيع يلجأ إلى الخطة الاحتياطية، عبر مشاركة عبدالرحمن علي وعبدالله جاسم، لرفع درجة الانسجام بين جميع عناصر الخط الخلفي.