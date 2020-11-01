«الإعصار» يبحث عن «الدقة»

دبي (الاتحاد)

كثف حتا تحضيراته للقاء شباب الأهلي غداً، في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، ويتطلع «الإعصار» إلى التركيز على الدقة في التسديدات، واستغلال الكرات الثابتة، بالنظر للفوارق الفنية بين الفريقين، وهو ما يجعل حتا يهتم بالدقة في التسديدات.

وتُظهر الإحصائيات أن حتا يأتي في المركز الحادي عشر بين أندية الدوري في هذا الجانب، سواء من حيث عدد الأهداف «هدفين»، والتسديدات «22»، ‬والدقة ‬في ‬تحويلها إلى ‬أهداف ‬بنسبة ‬36%، ‬بما ‬جعل ‬الجهاز ‬الفني ‬بقيادة اليوناني ‬كونتيس ‬يركز ‬على ‬«النجاعة»، والقدرة ‬على ‬خطف ‬الأهداف ‬من ‬الفرص المتاحة ‬أمام «‬الفرسان»‬، ‬علماً ‬أن ‬الفريق ‬أبدى ‬تحسناً ‬في ‬هذا ‬الجانب، ‬ولم ‬يحالفه ‬التوفيق ‬أمام ‬عجمان، ‬فيما ‬نجح ‬في ‬علاج ‬مشكلة ‬الدفاع، ‬بعدما ‬خرج ‬بشباك ‬نظيفة ‬للمرة ‬الأولى ‬هذا ‬الموسم.