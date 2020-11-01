850 لاعباً في بطولة «دبي الرياضي» لأكاديميات الكرة

دبي (الاتحاد)

تتصدر النسخة الخامسة من بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات الرياضية لكرة القدم، قائمة فعاليات مجلس دبي الرياضي الحافلة والمتنوعة لشهر نوفمبر الجاري، حيث سيتم تنظيمها في ملاعب «مركز كرة القدم» بمدينة دبي الرياضية، بمشاركة 56 فريقاً من 21 أكاديمية خاصة، بجانب فرق أندية دبي.

وتتضمن البطولة 280 مباراة تجرى خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 6 مارس 2021، وتقام جميعها وفق الإجراءات الوقائية الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة في إمارة دبي، بما يحافظ على سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في التنظيم.

وتأتي أهمية البطولة كونها مخصصة للعديد من المراحل السنية من 8 إلى 18 سنة، وقد أثبتت نسخها الأربع السابقة نجاحاً كبيراً؛ كونها قدمت الفرصة للاعبي أندية دبي للتنافس مع لاعبي فرق الأكاديميات الخاصة من مختلف الأعمار والجنسيات، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة خبرات لاعبي أندية دبي، من خلال التنافس المستمر خلال الموسم الرياضي مع مختلف المدارس الكروية وبشكل أسبوعي.

ويشارك في البطولة 850 لاعباً ولاعبة يتوزعون على 6 فئات سنية، هي: 8 و10و12 سنة للأولاد والبنات، 14 و16 و18 سنة للأولاد، كما يتم إجراء تقييم فني لأداء الفرق واللاعبين، مع التركيز على لاعبي أكاديميات أندية دبي لاختيار المميزين منهم لضمهم لبرنامج تطوير المواهب الرياضية، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي منذ سنوات والخاص بلاعبي المستقبل من مهاجمين وحراس، حيث يتم إشراك 8 لاعبين من أندية دبي، ضمن برنامج تدريبي خاص خلال الموسم، وإجراء معسكر خارجي بإسبانيا.