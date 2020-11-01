«الفانتاسي».. الأداء يتفوق على الانتماء!

مراد المصري (دبي)

أصبحت لعبة «الفانتاسي» جزءاً أساسياً من متعة الجماهير في متابعة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعدما رسخت نفسها لتكون وسيلة لزيادة التفاعل مع المباريات، وإضفاء عنصر من التشويق والترقب بين عشاق «الساحرة المستديرة»، من خلال الاهتمام بجميع الفرق، وخلع عباءة الانتماء لناد واحد فقط، من خلال التركيز على الأداء في الملعب، لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، عوضاً عن الاكتفاء بالعاطفة في الاختيارات.

وأصبحت اللعبة التي تطلقها وتشرف عليها رابطة دوري المحترفين، ربما مؤشراً حقيقياً لمردود اللاعبين الهجومي من الناحية الأكبر، خصوصاً أن أغلب النقاط يتم احتسابها نظير تسجيل وصناعة الأهداف، مع درجة أقل للحفاظ على نظافة الشباك.

وأثبتت هذه الوسيلة نجاحاً كبيراً على صعيد الدوري الإنجليزي الذي يعتبر حالة خاصة على مستوى العالم، بوصول عدد المشتركين إلى حاجز الملايين، وهو يسير بخطوات مشجعة محلياً، ويقدم وسيلة لزيادة التفاعل، ومتابعة أخبار الأندية، وترقب مستوى اللاعبين من أجل ضمهم، أو التخلي عنهم في التشكيلة التي يتم اختيارها أسبوعياً، مع تركيز المشاركين على اختيار لاعبين من ذوي النزعة الهجومية، في جميع الخطوط، لكن وفق ضوابط محددة، حيث لا يمكن إنفاق أكثر من 100 ‬مليون ‬نقطة ‬على ‬اختيار ‬التشكيلة، ‬بما ‬يجعل ‬الخيارات ‬تصبح ‬أكثر ‬واقعية ‬منها ‬عاطفية، ‬وترقب ‬برنامج ‬المباريات ‬في ‬كل ‬جولة، ‬لمحاولة ‬توقع ‬أي ‬الفرق ‬قادرة ‬على ‬الخروج ‬بحصيلة ‬وفيرة ‬من ‬الأهداف، ‬وهي ‬واحدة ‬من ‬أبرز ‬القواعد ‬الموجودة ‬في ‬النصائح ‬الخاصة ‬باللعبة، ‬وهي ‬أنك ‬لست ‬مشجعاً ‬هنا، ‬ويجب ‬تنحية ‬الانتماء جانباً ‬لانتقاء ‬اللاعبين ‬الأفضل ‬والأنسب، ‬حتى ‬لو ‬اضطررت ‬لاختيار ‬لاعب ‬متميز ‬من ‬فريق ‬منافس ‬لا ‬تحبه!‬.

وبحسب اختيارات المشاركين في هذا الموسم، فإن 71% ‬منهم يوجه ‬البرازيلي ‬إيجور ‬لاعب ‬الشارقة ‬في ‬تشكيلته، ‬وذلك ‬مع ‬توقع ‬الجميع ‬بتألقه ‬مرة ‬أخرى، ‬إلى ‬جانب ‬تقديم ‬أوراق ‬اعتماده ‬أخيراً ‬بالتسجيل ‬في شباك ‬العين بالجولة ‬الماضية، ‬فيما وضح ‬أن ‬تألق ‬مواطنه ‬جواو ‬بيدرو ‬في بني ‬ياس ‬هذا ‬الموسم له ‬دور ‬في ‬جعله ‬يتقدم ‬إلى المركز ‬الثاني، ‬بمجموع ‬51%، ‬فيما ‬يعتبر ‬خالد ‬السناني حارس الظفرة ‬أكثر ‬اللاعبين ‬المواطنين ‬الذين ‬تم ‬اختيارهم، ويأتي في المركز ‬الرابع ‬بالمجموع ‬العام ‬بنسبة ‬44%.

ولأن القائد يحصد نقاطاً مضاعفة، فإن إيجور، يعد أكثر لاعب يقع عليه الاختيار في «توليفة» المشاركين بنسبة 25%، ‬يليه ‬حالياً ‬لابا ‬لاعب «الزعيم» ‬بنسبة ‬12%، ‬مع ‬ترقب ‬عشاقه ‬أن ‬يجد ‬طريقه إلى ‬الشباك ‬في ‬مواجهة ‬الفجيرة ‬المقبلة، ‬وهو ‬حال ‬ليما ‬لاعب ‬الوصل ‬بنسبة متقاربة، ‬في ‬ضوء ‬مواجهة ‬اتحاد ‬كلباء، ‬فيما ‬يعتبر ‬علي ‬مبخوت ‬الأكثر ‬اختياراً ‬بين ‬المواطنين، ‬وجاء ‬خامساً ‬بالمجموع ‬العام ‬بنسبة ‬5%.

ويقدم إسماعيل مطر لاعب الوحدة نموذجاً متميزاً، بعد المستوى الذي قدمه في أول ثلاث جولات، ليكون أكثر اللاعبين زاد الطلب على شرائهم إلى الآن، وهنا ينكشف أن المنطق أهم من العاطفة، حيث إن أكثر اللاعبين طلباً الذين تألقوا وأجبروا الجماهير على انتقائهم، ويأتي بعد ذلك جواو بيدرو «بني ياس» وياسين البخيت «الظفرة».

وأكد البريطاني ريك بيفين المتخصص في التسويق الرياضي، أن «الفانتاسي» تحتاج إلى جهد ومتابعة ورصد، إلا أنها في النهاية تصب في مصلحة المسابقة، خصوصاً في ظل غياب الجماهير عن المدرجات، ورغبتهم بالتفاعل مع دوري الخليج العربي، ولعل الأهم في ذلك أن اللعبة تتطلب متابعة جميع المباريات، خصوصاً أنك تختار لاعبين في أندية مختلفة، وبالتالي فإن التفاعل يزداد مع الدوري، حتى إنه يجعل الجماهير تتعرف أحياناً على لاعبين في أندية أخرى، لم يكونوا يعيرونهم انتباهاً سابقاً، كما يجعلهم يبحثون عن محاولة معاكسة التوقعات بلاعبين تابعوهم، ووجدوا لديهم قدرات فنية بأسعار زهيدة، ربما تجعلهم يتفوقون في حصاد بعض الجولات، وبالمحصلة فإن الجميع فائز من خلال المشاركة في هذا النوع من المسابقات التي تزيد متعة متابعة الدوري.

رصد المؤتمرات لمعرفة الغيابات!

تكشف إحصائيات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن «الفانتاسي» أسهمت في زيادة متابعة المباريات بدرجة أكبر خلال السنوات الماضية، خصوصاً أن اللعبة تجعل الجماهير يتابعون المباريات بأنفسهم لمراقبة لاعبين قاموا باختيارهم، أو آخرين يتطلعون لاستكشافهم، إلى جانب زيادة التفاعل مع أخبار الفرق عموماً، ورصد المؤتمرات الصحفية للمدربين لمعرفة الغيابات المتوقعة.