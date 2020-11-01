«النمور» يهرب بقمة «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

انفرد اتحاد كلباء بصدارة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بعدما نجح في «فك الشراكة»، مع منافسه الجزيرة بالفوز 3-1 في افتتاح الجولة الثالثة أمس الأول، والتي شهدت تعادل النصر والوصل 1-1 في «ديربي بر دبي»، والفجيرة والظفرة بالنتيجة ذاتها.

ولم يشفع الهدف المبكر للمتألق هزاع سبيت مهاجم الجزيرة في مرمى اتحاد كلباء، لفريقه في تجنب الخسارة الأولى، بعدما نجح أصحاب الأرض، في تحويل التأخر بهدف، إلى فوز 3-1 بفضل «ثنائية» لاعب الوسط محمد يوسف في الدقيقتين 7 و57، قبل أن يضيف فهد باروت الهدف الثالث في الدقيقة 67، لينجح «النمور»، في الهرب بصدارة الترتيب بـ «العلامة الكاملة» برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، فيما تجمد رصيد «فخر أبوظبي» في 6 نقاط.

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة «ديربي بر دبي»، والتي جمعت النصر بضيفه الوصل على استاد آل مكتوم، وبكر أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الأول عن طريق البرازيلي جابرييل دا سيلفا في الدقيقة 35، قبل أن يرد مواطنه ماتيوس دا سيلفا بتسجيل هدف التعادل لـ «الإمبراطور» في الدقيقة 58، وشهدت مواجهة «الديربي» طرد حمد البلوشي مدافع «العميد» بالإنذار الثاني في الدقيقة 82، ورفع الوصل رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس «مؤقتاً» مقابل 4 لـ «العميد» السابع.

وحافظ الفجيرة على سجله خالياً من الخسارة، بالتعادل أمام ضيفه الظفرة 1-1، ليحصد الأخير نقطته الأولى في المسابقة، وسجل محمد الجنيبي مدافع الظفرة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 11، ليدرك ألفارو أوليفيرا التعادل لـ «الذئاب» في الشوط ذاته في الدقيقة 31، وشهدت المباراة حالة الطرد الثانية في الجولة، بعدما أشهر الحكم راشد عبدالله البطاقة الحمراء على محمد المرزوقي لاعب وسط الظفرة، بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 91، ورفعت نتيجة التعادل رصيد نقاط الفجيرة إلى 5 مقابل نقطة أولى للظفرة، بعد تعثره بالخسارة في جولتين على التوالي أمام عجمان 1-2، والجزيرة 0- 2.