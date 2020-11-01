«العميد» يحتفل بإنجاز «الصالات»

دبي (الاتحاد)

احتفل لاعبو النصر بأول ألقاب الموسم الجديد، بعدما حصد كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، عقب بالفوز «الدراماتيكي» على البطائح 7-6 مساء أمس الأول، وتعد المباراة هي الأجمل والأقوى في مسيرة اللعبة.

حفل اللقاء بالإثارة والتقلبات، وتقدم «العميد» بثلاثية حتى الدقيقة 26، وأدرك البطائح التعادل 3-3 في الدقيقة 33، بل التقدم 4-3، ورد «الأزرق» بالتعادل 4-4، وتقلبت النتيجة بين هدف هنا وآخر هناك، حتى تقدم البطائح 6-5 قبل النهاية بـ 30 ثانية، إلا أن النصر قلب الموازين بهدفين قاتلين، أحدهما قبل صافرة النهاية بـ 4 ثوان، عن طريق المتألق محمد عبيد، ويأتي تتويج «الأزرق» من دون خسارة وبتعادل واحد مع الشارقة 2-2 في «التمهيدي».

وأهدى منصور بوسمرة، مشرف عام فريق النصر، الإنجاز إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وإلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مشيداً بوقفة جمهور النادي مع «الموج الأزرق»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طيلة مسيرته التي لم يتعرض فيها للخسارة في البطولة التي حصدها مرتين.

وأشاد بوسمرة بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وقال: هذا المكان الطبيعي لـ «العميد»، فقد كنا نصل النهائيات وننافس على الألقاب طيلة السنوات الماضية باستمرار، ولم نكن محظوظين، والنصر يضم أفضل كوكبة من اللاعبين، واستحق التتويج عن جدارة، والآن نفتح صفحة كأس الإمارات.

وقال البرازيلي رافائيل مدرب النصر: لم يساورني الشك بأن البطولة لـ «الأزرق»، رغم أن البطائح عاد إلى المباراة وتقدم في النتيجة، ولكن ثقتي كبيرة في اللاعبين.