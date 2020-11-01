أندية «البريميرليج» تطالب بـ «التبديلات الخمسة»

لندن (د ب أ)

في ظل تفاقم أزمة الإصابات بين لاعبي الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، حشد مدربو «البريميرليج» دعوة لإعادة تقديم نظام الخمسة تبديلات لكل فريق في المباراة الواحدة.

وانضم الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، والإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والنرويجي أولي جونار سولسكاير «مانشستر يونايتد»، وفرانك لامبارد «تشيلسي» معاً، لمطالبة رابطة الدوري الإنجليزي بالسماح بمزيد من التبديلات، لأن الجدول المزدحم بالمباريات في أوروبا يستنزف طاقة الفرق بسبب الإصابات.

وأكد تقرير نشره موقع «بريميير إنجوريز»، المتخصص في إصابات اللاعبين بالدوري الإنجليزي، أن عدد حالات الإصابة تضاعفت تقريباً، مقارنة بإصابات الفترة نفسها من الموسم الماضي، والذي امتد إلى «صيف 2020»، بسبب توقف فعاليات الموسم لأسابيع عدة، في منتصف الموسم، نتيجة أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

وخلال المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، بعد استئناف فعاليات الموسم، سمحت رابطة الدوري الإنجليزي لمختلف فرق البطولة بزيادة عدد اللاعبين الجالسين على مقاعد البدلاء إلى تسعة لاعبين في كل مباراة، كما سمحت لكل فريق، بإمكانية إجراء كل فريق لخمسة تبديلات، في المباراة الواحدة، من أجل تخفيف حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون، في ظل ضغط وتوالي المباريات.

وقرر الاتحاد الدولي «الفيفا»، أن الفرق يمكنها استمرار تطبيق هذه القاعدة خلال الموسم الحالي، ولكن فرق الدوري الإنجليزي أعلنت تصويتها ضد ذلك، لأن الإجماع كان سيعطي الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية ميزة غير عادلة.

وقال جوارديولا: الأمر لا يتعلق بنادٍ واحد، كل الدوريات في ألمانيا وإسبانيا، وفي كل مكان، تسمح بخمسة تبديلات لحماية اللاعبين، وليس لحماية فريق واحد.

وأضاف: أتمنى أن تعيد رابطة الدوري الإنجليزي التفكير في الأمر، وأن تتبع ما يسير عليه باقي العالم، لأنه يتعين علينا أن نتعامل ونتأقلم مع الوضع الذي فرضه وباء «كورونا».

ويضطر جوارديولا حالياً للدفع بتشكيلة لا تضم مهاجماً صريحاً، في ظل غياب مهاجميه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، والبرازيلي جابرييل جيسوس، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها كل منهما.

كما يعاني دفاع ليفربول بسبب إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيلي فابينيو.

ويتفق كلوب مع جوارديولا على ضرورة العودة لتطبيق لائحة الخمسة تبديلات، كما انتقد ريتشارد ماسترز رئيس الرابطة، ووصفه بأنه «يفتقد القيادة».

وقال كلوب: لم يطلب أي من الأندية السبعة الأولى في الدوري الإنجليزي أي ميزة، كنا نعرف هذا، لأننا كنا نعرف جدول مبارياتنا، وأنه سيكون صعباً للغاية، أعتقد أنه يجب التفكير مرة أخرى في الأمر.

وقال لامبارد المدير الفني لتشيلسي: الكرة سقطت بقوة، عندما تم رفض التصويت لمصلحة استمرار قاعدة الخمسة تبديلات، ولا أتحدث عن فريقي فقط، أتحدث عن كل لاعب يطلب منه اللعب يوماً بعد يوم، ويعرض نفسه لخطر الإصابة.

وأضاف: لدينا فريق كبير هنا، ولكن الضغط على اللاعبين، يمكن أن يكون لهذا بالتأكيد تأثير كبير هذا العام أكثر من أي وقت آخر.

كما طالب النرويجي أولي جونار سولساير، مدرب مانشستر يونايتد، بمزيد من التعاطف تجاه صحة وسلامة اللاعبين الذهنية والبدنية.

وقال «لا أفهم ولا أستطيع أن أصدق أن التصويت كان ضد استمرار قاعدة التبديلات الخمسة، لأننا يجب أن نعتني باللاعبين».

وأضاف: أستطيع أن أرى لماذا صوتت الأندية ضدها، ولكن إذا عدت خطوة إلى الوراء، وفكرت في لاعبي كرة القدم هؤلاء وصحتهم العقلية والبدنية، فإن الحل الوحيد المعقول هو منحنا الفرصة للراحة أكثر.