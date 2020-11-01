ماروتا: الإنتر مستاء من «أيام الفيفا»!

ميلانو (رويترز)

قال جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للإنتر الإيطالي، إنه شعر باستياء متزايد بين الأندية بخصوص السماح للاعبيها، بالانضمام إلى المنتخبات الوطنية خلال جائحة «كوفيد-19».

وأضاف ماروتا أنه يجب على اللاعبين «الحذر الشديد» عند الانضمام إلى منتخبات بلادهم خلال «أيام الفيفا».

وتشهد فترة التوقف هذا الشهر، خوض أغلب المنتخبات الأوروبية ثلاث مباريات، بينما يلعب كل منتخب في أميركا الجنوبية مباراتين، ويضطر العديد من اللاعبين للسفر من أوروبا.

وتضم تشكيلة الإنتر لاعبين دوليين من الأرجنتين، وتشيلي، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، والدنمارك، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، وصربيا، والمغرب. وقال ماروتا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: «هناك استياء عام متزايد بين كل مسؤولي الأندية، بخصوص ضرورة التزام اللاعبين بالكثير جداً من الارتباطات، ويجب علينا وضع حد للأمر على الأقل في مباريات المنتخبات الوطنية.

وأكد ماروتا أنه لا يريد أن يثير جدلاً أو يدعو إلى مقاطعة المباريات الدولية، لكنه أكد أن الإنتر يجب أن يتعامل «بصرامة» عند استدعاء لاعبيه للمنتخبات الوطنية.

وقال مسؤول الإنتر: «نحن نتسم بالوضوح التام، بأنه يجب التفكير على المدى الطويل، وبجدية عند طلب انضمام لاعبينا».

وأضاف: «حتى يقبل لاعب دعوة الانضمام، يجب أن يكون في حالة ذهنية وبدنية مناسبة. إذا كان مرهقاً أو يعاني من مشكلات عضلية، عليه البقاء في بيته، أطلب المزيد من الاحترام للأندية».