«يونايتد» لن يفوز بـ «البريميرليج» قبل 20 عاماً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أعرب الويلزي ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد في عصره الذهبي، مع السير أليكس فيرجسون، عن قلقه الشديد وتشاؤمه فيما يتعلق بمستقبل «الشياطين الحمر»، مبدياً شكوكه في إمكانية عودة الفريق إلى قمة الكرة الإنجليزية.

وقال جيجز في تصريحات نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: ربما تمضي 15 أو 20 عاماً أخرى، من دون أن يحصل «يونايتد على بطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وإذا كان السير أليكس فيرجسون حقق 38 بطولة خلال مسيرته الطويلة «27 عاماً» مع يونايتد، منها 13 بطولة دوري، فإن المجري أولي جونار سولسكاير المدرب الحالي لم يحقق أي بطولة بعد، وما زال يبحث عن «شخصية يونايتد» التي سيطرت على الكرة الإنجليزية خلال حقبة فيرجسون.

واعترف جيجز «47 عاماً»، بأنه يخشى أن يضطر «الشياطين الحمر» إلى الانتظار طويلاً، قبل أن يحصد «البريميرليج».

وكان جيجز يجيب على سؤال، بشأن ما إذا كان يتخوف من أن ينتظر مانشستر يونايتد عقوداً من الزمان، قبل أن يصل إلى لقب الدوري. وقال: نعم أخشى ذلك بنسبة 100%، والأمر قد يستغرق 15 أو 20 عاماً، خاصة في ظل وجود الألماني يورجن كلوب والإسباني بيب جوارديولا على رأس القيادة الفنية لـ «الريدز» و«السيتي» على التوالي!.