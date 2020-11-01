سرقة منزل مدرب روما

روما (د ب أ)

تعرض منزل باولو فونسيكا مدرب روما الإيطالي لكرة القدم لحادث سرقة الجمعة، تزامناً مع إشراف المدرب على استعدادات فريقه للمباراة أمام فيورنتينا، بحسب تقارير صحفية أمس. وذكرت عدة تقارير صحفية في إيطاليا، أن اللصوص سرقوا العديد من الساعات ومقتنيات أخرى ثمينة، تقدر قيمتها بنحو 100 ألف يورو.

وأشارت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالي، إلى أن فونسيكا كان يتواجد في تريجوريا أثناء وقوع الحادث، في الوقت الذي تواجدت فيه زوجته ونجله في وسط العاصمة من أجل التسوق. وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو»، فإن خبراء الطب الشرعي لم يجدوا أي بصمات أو أدلة قد تكون خيطاً للإيقاع بالجناة.