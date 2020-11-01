الاتحاد ينهي عقدة «ديربي جدة»

الرياض (أ ف ب)

أنهى الاتحاد تفوق الأهلي في السنوات الثماني الأخيرة، بعدما تغلب عليه 2-0 في «ديربي جدة» على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية أمس الأول، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

والفوز هو الأول للاتحاد على الأهلي في الدوري منذ 8 سنوات، والأول على ملعب الجوهرة الذي لم يحقق خلاله سوى فوز وحيد في كأس ولي العهد.

ويدين الاتحاد بالفوز إلى الثنائي البرازيلي رومارينيو، وجاري رودريجيس من الرأس الأخضر، ورفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي الأهلي على رصيده السابق 6 نقاط.

وحقق الهلال فوزاً سهلاً عندما تغلب على ضيفه ضمك 2-0، سجلهما الفرنسي بافيتيمبي جوميز على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وأكمل ضمك المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبه إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 80، ورفع الهلال رصيده إلى 7 نقاط، بينما بقي ضمك من دون نقاط.