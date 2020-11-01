«كاس» تبحث مصير روسيا في الأولمبياد

برلين (د ب أ)

تبدأ المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس» اليوم، جلسات استماع تمتد لأربعة أيام، تحسم خلالها مصير المشاركة الروسية في دورة الألعاب الأولمبية القادمة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وفي عدد من الفعاليات الرياضية الكبيرة الأخرى، وذلك في ظل العقوبات التي فرضت على روسيا مؤخراً، بسبب انتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات.

وتطعن روسيا أمام «كاس»، على قرار إيقافها لأربعة أعوام من المشاركة، في أي فعاليات دولية، والصادر من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، والتي أعلنت في ديسمبر 2019 أن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات «روسادا» غير ملتزمة مجدداً.

وكانت «وادا» فرضت العقوبة على روسيا عملاً بتوصيات تلقتها من لجنة الامتثال المستقلة.