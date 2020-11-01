طريق زياش!

عمرو عبيد (القاهرة)

بدأت عجلة أهداف المغربي، حكيم زياش، في الدوران مع تشيلسي، بعدما هز شباك كراسنودار في دوري أبطال أوروبا، عاد «الأسد الموهوب» للتسجيل مرة أخرى، مفتتحاً سلسلته التهديفية مع «البلوز» في «البريميرليج»، بضربة جديدة في مرمى بيرنلي، خلال الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب ينجح في إحراز هدفين، خلال أول مباراتين خاضهما أساسياً في صفوف الفريق، منذ الإسباني، دييجو كوستا، الذي قام بذلك في أغسطس 2014.

زياش بدأ مسيرته الاحترافية في هيرنفين الهولندي، قبل 8 سنوات، مروراً بتجربته مع تفينتي بين عامي 2014 و2017، لكن النجم المغربي وضع قدمه على الطريق الصحيح، عندما لعب مع أياكس، بداية من موسم 2016 - 2017، الذي انفجرت خلاله موهبته، خاصة على المستوى القاري.

نجم تشيلسي الجديد خاض تجربة اللعب في «يوروبا ليج» مرتين، قبل الانتقال إلى صفوف أياكس، وعبر موسمي، 2012 - 2013 و2014 - 2015، لعب زياش 4 مباريات، لكنه لم ينجح في بلوغ الشباك على الإطلاق، وانتظر الدولي المغربي حتى عام 2016، ليضع بصمته القارية الأولى، بقميص «المحاربين»، عندما أحرز هدفاً في مرمى سيلتا فيجو الإسباني، في مباراته الثانية مع أياكس بمرحلة مجموعات الدوري الأوروبي آنذاك، حيث صنع هدفاً في مباراته الأولى، لكنه تعرض للطرد بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، ليعود زياش أكثر شراسة وتركيزاً، ويضع قدمه على طريق الأهداف الأوروبية أمام «السيلتيكس».

المثير أن نجم المغرب كان البادئ بالتسجيل في تلك المباراة، خارج الديار، بعد انطلاقة رائعة في هجمة مرتدة، تحرك خلالها بذكاء على الرواق الأيسر، وتلقى الكرة ليتوغل بها داخل منطقة الجزاء، وبعد مراوغة رائعة، أسكن الكرة الشباك بيسراه، كالمعتاد، والطريف أن زياش سجل بالتخصص هدفه الثاني، في المباراة التالية مباشرة، في شباك سيلتا فيجو أيضاً، مساهماً في فوز فريقه بنتيجة 3 - 2، ورغم بلوغ أياكس نهائي تلك النسخة، إلا أن مانشستر يونايتد حرم زياش من تحقيق حلمه، وربما يرد له المغربي الدين هذا الموسم في «البريميرليج».