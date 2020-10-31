4 مباريات في ختام الجولة الثالثة لـ «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

تختتم مباريات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بإقامة 4 مباريات اليوم، تجمع الشارقة مع العين، شباب الأهلي مع الوحدة، حتا مع عجمان، وخورفكان مع بني ياس، وتبدأ جميع المباريات في الساعة السادسة والربع مساءً.

وستكون «العلامة الكاملة» للعين في اختبار جاد أمام مضيفه الشارقة، في مواجهة مرتقبة بـ «الإمارة الباسمة»، ويعول «الملك» على نشوة انتصار الجولة الماضية أمام مضيفه الوحدة 3-1، وفي المقابل، حصد «الزعيم» 6 نقاط، في الجولتين الأولى والثانية، بفوزه على خورفكان 1-0، وشباب الأهلي 2-1.

ويشعل فارق النقطة ما بين الوحدة «العاشر»، وشباب الأهلي «11»، أجواء المواجهة المرتقبة بين الفريقين الليلة، وحصد «العنابي» نقطته الوحيدة حتى الآن، بتعادله السلبي أمام حتا، قبل أن يخسر أمام الشارقة 1-3، بدوره تكبد «الفرسان» خسارتين أمام اتحاد كلباء 2-3 والعين 1-2.

وتبدو «الكفة متوازنة» نسبياً في مباراة حتا أمام ضيفه عجمان، بعدما حافظ «الإعصار» على سجله خالياً من الخسارة، بالتعادل في مباراتين أمام الوحدة من دون أهداف، والوصل 1-1، فيما حقق «البرتقالي» الفوز على الظفرة 2-1، وخسر بصعوبة أمام اتحاد كلباء 0-1.

وتجمع «قمة القاع» خورفكان وبني ياس على ملعب الأول، بعدما خسرا أمام العين 0-1 والنصر 1-3، الوصل 1-2، والفجيرة 0-4 على التوالي في الجولتين الماضيتين.