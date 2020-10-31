«الصقور» يتصدر تمهيدي الكأس

فيصل النقبي (الفجيرة)

صعد فريق الإمارات إلى صدارة المجموعة الأولى، في التصفيات التمهيدية لأندية «الهواة»، والمؤهلة إلى دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بفارق الأهداف عن البطائح، ولكل منهما 8 نقاط، وحقق «الصقور» فوزاً كبيراً على العربي 5-1، أمس، ضمن الجولة الرابعة، وأحرزها يذييري سيلفا، ودييجو سيلفا، وتومي توبار، وعبدالله موسى، وخليل الدرمكي، بينما أحرز للعربي عبدالله الكعبي، ليبقى برصيد 5 نقاط.

وتعادل الحمرية مع التعاون 2-2، وأحرز له ماهر جاسم، وإلتون جوس، فيما سجل للتعاون، فيدليس، وعبدالله ناصر، ليرفع الحمرية رصيده إلى 5 نقاط، مقابل أول نقطة للتعاون.

وسيطر التعادل 1-1 على قمة الجولة بين دبا الحصن والبطائح بعد مواجهة قوية أحرز للحصن سيد عواج، وعادل البطائح النتيجة بهدف عادل أحمد، ليرفع الحصن رصيده إلى 3 نقاط والبطائح إلى 8 نقاط.