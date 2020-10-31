ندوة عن واقع المدرب المواطن

دبي (الاتحاد)

تعقد مساء اليوم ندوة تحت عنوان: «المدرب المواطن.. بين الواقع والطموح»، تنظمها مؤسسة رايترز لإدارة المشاريع في دبي، بحضور المدربين المواطنين عبدالله صقر، وعبدالمجيد النمر، ووليد عبيد، وحسن إسماعيل.

وتتناول الندوة أهم المشاكل التي تواجه المدرب المواطن، وتقف عقبة في سبيل توليه المسؤولية الفنية لأندية دوري المحترفين والأولى، كما تتناول أهم الحلول التي تساعد المدرب المواطن في إظهار قدراته، خاصة أن العديد منهم حاصل على أعلى الشهادات الفنية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، إلى جانب خبرات كبيرة اكتسبها من العمل في العديد من الأندية.

ويتم تسليط الضوء على التجارب الناجحة للمدرب المواطن، وعلى رأسهم مهدي علي، في قيادة منتخبنا الوطني، وعبدالعزيز العنبري في قيادة الشارقة، مع طرح العديد من التوصيات التي تساعد المدرب المواطن على التواجد في المكان المناسب.