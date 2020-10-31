النصر بطل كأس الاتحاد للصالات

دبي (الاتحاد)

ُتوج النصر بطلاً لكأس الاتحاد لكرة الصالات، بعد فوزه على البطائح 7-6، في المباراة النهائية مساء أمس، بصالة نادي مليحة، وسجل أهداف «العميد»، البرازيلي المقيم جابرييل منديز «هاتريك»، ومحمد عبيد «هاتريك»، وخالد حارب، فيما أحرز للبطائح، البرازيلي المقيم برونو «سوبر هاتريك» وأحمد زعبيل، وخالد صالح، وأدار المباراة فهد بدر وياسر الزعابي وعقب النهاية، قام عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي بتتويج «العميد» بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلم لاعبو البطائح الميداليات الفضية.