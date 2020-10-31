دبي (الاتحاد)
استضافت مدينة حتا سباق (نحن نجدف من أجل حتا)، بتنظيم نادي دبي الدولي للمرة الأولى، بالتزامن مع انطلاقة فعاليات تحدي دبي للياقة 2020، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي (مركز حتا) وشركة حتا للمغامرات ولجنة الكايت سيرف ولجنة التجديف والتزحلق على الماء.
شهد الكرنفال الرياضي المائي الأول من نوعه في حتا اهتماماً كبيراً من المسؤولين وحضوراً لافتاً من المشاركين، إذ حظي الحدث بحضور ومشاركة من الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة التجديف والتزحلق على الماء، وحضور سلطان محمد بن الشيخ مجرن رئيس اتحاد رفع الأثقال.
واشتمل التنافس في سباق حتا لألواح وقوارب التجديف واقف وكاياك على 6 سباقات مختلفة للرجال والسيدات، 4 منها في ألواح التجديف واقف، واثنان فقط في قوارب التجديف كاياك، حيث أحسن جميع المشاركين التنافس على امتداد كورس السباق، الذي اختلف من فئة إلى أخرى بحد أقصى 3 كلم وأدنى كيلو متر واحد.
وحقق الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان المركز الثالث، فيما فاز بالمركز الأول بطلنا محمد المنصوري، وحل ثانياً سابستيان سكوروس.
ولدى السيدات فازت سهى إسماعيل بالمركز الأول، وحلت روشيلا بويجاوام وتفوق في الناشئين للمسافات القصيرة ميكولاج فرانيسزيك، الذي حل أولاً وجاء فريدريك سزسزسني ثانياً، وعبدالله حسن آل علي في المركز الثالث، وكسب شاني بورتاكا المركز الأول في المسافة الطويلة، وحل ثانياً مراد مختار، وثالثاً محمد زيد بيراري.
وتألق في سباق قوارب الكاياك -رجال فريدريكو راديسي محرزاً المركز الأول، وحل ثانياً دانيال هاريسون وثالثاً محمد عمر كريم، ولدى السيدات فازت آن سيشوانوت بالمركز الأول، وحلت ثانية تان ويشي، وثالثة ناتالي كونارتي. وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان: إن سباق حتا لألواح وقوارب التجديف واقف وكاياك يعتبر حدثاً فريداً هو الأول من نوعه على المستوى الخليجي مبدياً إعجابه الكبير باختيار بحيرة سد حتا الجميلة وسط الطبيعة الساحر والمناظر الجبلية الخلابة ليكون مسرحاً للسباق.
وعبر عن سعادته أن لجنة الكايت سيرف ولجنة التجديف والتزحلق على الماء شريكاً أصيلاً في إنجاح هذه التظاهرة من إدارة السباق كدور أساسي لها، مؤكداً أن اللجنة ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية يعملان معاً وراء إحياء وإظهار العديد من الرياضات البحرية المحببة للشباب وزيادة الاهتمام بها عبر هذه الأحداث الرائعة والجميلة، مشيراً أن التعاون سوف يستمر من خلال حزمة أنشطة وفعاليات جديدة مرتقبة في القريب.
وعن مشاركاته في المنافسات، قال: إنها تجربة رائعة وجميلة حفزني من خلالها الموقع الجميل والأجواء الرائعة، للمشاركة وخوض التحدي في الفئة التي جمعت نخبة من الأبطال، والحمد لله استطعت أحقق المركز الثالث.