بحيرة سد حتا تنبض بإيقاعات قوارب التجديف

دبي‎ (الاتحاد)

‬استضافت ‬مدينة ‬حتا ‬سباق (‬نحن ‬نجدف ‬من ‬أجل ‬حتا)‬، بتنظيم ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للمرة ‬الأولى، بالتزامن ‬مع ‬انطلاقة ‬فعاليات ‬تحدي ‬دبي ‬للياقة ‬2020، ‬وبالتعاون ‬مع ‬مجلس ‬دبي ‬الرياضي، ‬والتنسيق ‬مع ‬القيادة ‬العامة ‬لشرطة ‬دبي ‬وبلدية ‬دبي (‬مركز ‬حتا) ‬وشركة ‬حتا ‬للمغامرات ‬ولجنة ‬الكايت ‬سيرف ‬ولجنة ‬التجديف ‬والتزحلق ‬على ‬الماء.

شهد‎ ‬الكرنفال ‬الرياضي ‬المائي ‬الأول ‬من ‬نوعه ‬في ‬حتا ‬اهتماماً ‬كبيراً ‬من ‬المسؤولين ‬وحضوراً ‬لافتاً ‬من ‬المشاركين، ‬إذ ‬حظي ‬الحدث ‬بحضور ‬ومشاركة ‬من ‬الشيخ ‬أحمد ‬بن ‬حمدان ‬بن ‬محمد ‬آل ‬نهيان ‬رئيس ‬لجنة ‬الكايت ‬سيرف ‬ولجنة ‬التجديف ‬والتزحلق ‬على ‬الماء، ‬وحضور ‬سلطان ‬محمد ‬بن ‬الشيخ ‬مجرن ‬رئيس ‬اتحاد ‬رفع ‬الأثقال.

واشتمل‎ ‬التنافس ‬في ‬سباق ‬حتا ‬لألواح ‬وقوارب ‬التجديف ‬واقف ‬وكاياك ‬على ‬6 ‬سباقات ‬مختلفة ‬للرجال ‬والسيدات، ‬4 ‬منها ‬في ‬ألواح ‬التجديف ‬واقف، ‬واثنان ‬فقط ‬في ‬قوارب ‬التجديف ‬كاياك، ‬حيث ‬أحسن ‬جميع ‬المشاركين ‬التنافس ‬على ‬امتداد ‬كورس ‬السباق، ‬الذي ‬اختلف ‬من ‬فئة ‬إلى ‬أخرى ‬بحد ‬أقصى ‬3 ‬كلم ‬وأدنى ‬كيلو ‬متر ‬واحد.

وحقق الشيخ ‬أحمد ‬بن ‬حمدان ‬بن ‬محمد ‬آل ‬نهيان المركز ‬الثالث، ‬فيما ‬فاز ‬بالمركز ‬الأول ‬بطلنا ‬محمد ‬المنصوري، ‬وحل ‬ثانياً ‬سابستيان ‬سكوروس.

ولدى‎ ‬السيدات ‬فازت ‬سهى ‬إسماعيل ‬بالمركز ‬الأول، ‬وحلت ‬روشيلا ‬بويجاوام ‬وتفوق ‬في ‬الناشئين ‬للمسافات ‬القصيرة ‬ميكولاج ‬فرانيسزيك، ‬الذي ‬حل ‬أولاً ‬وجاء ‬فريدريك ‬سزسزسني ‬ثانياً، ‬وعبدالله ‬حسن ‬آل ‬علي ‬في ‬المركز ‬الثالث، ‬وكسب ‬شاني ‬بورتاكا ‬المركز ‬الأول ‬في ‬المسافة ‬الطويلة، ‬وحل ‬ثانياً ‬مراد ‬مختار، ‬وثالثاً ‬محمد ‬زيد ‬بيراري.

وتألق‎ ‬في ‬سباق ‬قوارب ‬الكاياك ‬-رجال ‬فريدريكو ‬راديسي ‬محرزاً ‬المركز ‬الأول، ‬وحل ‬ثانياً ‬دانيال ‬هاريسون ‬وثالثاً ‬محمد ‬عمر ‬كريم، ‬ولدى ‬السيدات ‬فازت ‬آن ‬سيشوانوت ‬بالمركز ‬الأول، ‬وحلت ‬ثانية ‬تان ‬ويشي، ‬وثالثة ‬ناتالي ‬كونارتي. وقال‎ ‬الشيخ ‬أحمد ‬بن ‬حمدان ‬بن ‬محمد ‬آل ‬نهيان: ‬إن ‬سباق ‬حتا ‬لألواح ‬وقوارب ‬التجديف ‬واقف ‬وكاياك ‬يعتبر ‬حدثاً ‬فريداً ‬هو ‬الأول ‬من ‬نوعه ‬على ‬المستوى ‬الخليجي ‬مبدياً ‬إعجابه ‬الكبير ‬باختيار ‬بحيرة ‬سد ‬حتا ‬الجميلة ‬وسط ‬الطبيعة ‬الساحر ‬والمناظر ‬الجبلية ‬الخلابة ‬ليكون ‬مسرحاً ‬للسباق.

وعبر‎ ‬‬عن ‬سعادته ‬أن ‬لجنة ‬الكايت ‬سيرف ‬ولجنة ‬التجديف ‬والتزحلق ‬على ‬الماء ‬شريكاً ‬أصيلاً ‬في ‬إنجاح ‬هذه ‬التظاهرة ‬من ‬إدارة ‬السباق ‬كدور ‬أساسي ‬لها، ‬مؤكداً ‬أن ‬اللجنة ‬ونادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬يعملان ‬معاً ‬وراء ‬إحياء ‬وإظهار ‬العديد ‬من ‬الرياضات ‬البحرية ‬المحببة ‬للشباب ‬وزيادة ‬الاهتمام ‬بها ‬عبر ‬هذه ‬الأحداث ‬الرائعة ‬والجميلة، ‬مشيراً ‬أن ‬التعاون ‬سوف ‬يستمر ‬من ‬خلال ‬حزمة ‬أنشطة ‬وفعاليات ‬جديدة ‬مرتقبة ‬في ‬القريب.

وعن‎ ‬مشاركاته ‬في ‬المنافسات، ‬قال: ‬إنها ‬تجربة ‬رائعة ‬وجميلة ‬حفزني ‬من ‬خلالها ‬الموقع ‬الجميل ‬والأجواء ‬الرائعة، ‬للمشاركة ‬وخوض ‬التحدي ‬في ‬الفئة ‬التي ‬جمعت ‬نخبة ‬من ‬الأبطال، ‬والحمد ‬لله ‬استطعت ‬أحقق ‬المركز ‬الثالث.