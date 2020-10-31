المزروعي بطل الفورمولا 4 على كورنيش العاصمة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، اختتمت مساء أول أمس الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للفورمولا4 على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي بتفوق فني كبير ونجاح ساحق، وحقق لقب الجولة سلطان المزروعي في حين حل ثانياً محمد الحمادي، وجاء في المركز الثالث أحمد الرميثي.

سجلت منافسات السباق نجاحاً كبيراً بمشاركة إماراتية على كل الزوارق في الحدث الذي تم التخطيط لإطلاقه منذ سنوات، خاصة وأنه يشكل أولى درجات السلم للمتسابقين من أجل الدخول في غمار المسابقات الخاصة بالفورمولا بأنواعها.

انطلق السباق في الثالثة ظهراً، وأقيم على مرحلتين استغرقت كل مرحلة قرابة العشرين دقيقة مع عشرين دورة للمتسابقين في كل تصفية، وتمكن سلطان المزروعي من تصدر كلا المرحلتين، بالإضافة إلى حصد الزمن الأفضل عبر التصفيات التي أقيمت في الصباح الباكر، وسجل المزروعي 18 دورة في كل تصفية، ليكون مجموع الدورات 36 دورة ليحصد 40 نقطة، يذكر أن التصفية الثانية تصدر خلالها سالم اليافعي الدورات، ولكن تعرض زورقه لعطل جعله يتراجع للخلف عبر مراحل السباق، وشارك في السباق ثمانية زوارق جميع أبطالها من الإمارات، هم سلطان المزروعي، سالم اليافعي، محمد الحمادي، أحمد الرميثي، أبو بكر المري، سالم العديدي، محمد اليماحي وحمدان المفلحي.

وكان السباق قد أقيم من دون جمهور مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة عبر التباعد الجسدي في موقع السباق، وأيضاً ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.

من ناحيته، بارك سالم الرميثي مدير عام النادي للفائزين في التحدي وجميع المتسابقين الذين قدموا لوحة النجاح في سباق الفورمولا4 وشاركوا بقوة في سباق، مشدداً على أن هذا الجيل سيكون له حضور وتأثير كبير على استمرار التفوق والسيادة البحرية لأبطال الإمارات لاحقاً على الساحة العالمية، وأكد أن البطولة جاءت كي تغطي مرحلة هامة جداً من مراحل التعليم والتطور لدى المتسابقين الإماراتيين.

وقال: قمنا بإطلاق هذه البطولة كي تكون مرحلة وصل بين سباقات الفورمولا العالمية والسباقات المحلية وأيضا من أجل أن تكون اكتشافا للمواهب البحرية مبكرا، وبالتالي العمل على صقل المهارة وتبينها لاحقا، في أول نسخة من البطولة لاحظنا وجود الموهبة لدى عدد كبير من الشباب الإماراتيين وأيضا المقدرة على ان يكونوا لاحقا أرقاما صعبة على المستوى العالمي وأضاف الرميثي: سيكون لنا دراسة أكبر للبطولة والمستويات التي قدمها المتسابقون من خلالها، وبالتالي محاولة الوصول إلى المواهب الأفضل لاحقا وأن يكون هناك برنامج خاصة من أجل متابعة وصقل هذه المواهب، وشدد على أن البطولة حاليا لا تزال في طور الإعداد والتجهيز، وسيكون هناك ارتفاع لعدد الزوارق في النسخ القادمة وقال: منذ الآن تلقينا طلبات عديدة بالرغبة في المشاركة في الجولة المقبلة من البطولة وقد وضعنا تسهيلات عدة للمتسابقين من أجل قيادة هذه الزوارق والدخول في مثل هذه المسابقات.