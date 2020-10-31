«مخيفة» تكسب ناموس الإيذاع

أبوظبي (الاتحاد)

تصدرت «مخيفة» لغانم حمد مطر بالنص المنصوري مراحل أول أشواط فئة الإيذاع لمسافة 5 كلم، التي أقيمت صباح أمس على أرضية ميدان الوثبة، في ختام منافسات الأسبوع التاسع للسباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021، واستطاعت «مخيفة» أن تنهي مسافة الشوط بزمن بلغ 7:30:0، وفي الشوط الثاني للأبكار المهجنات كانت «شقرا» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري أولى الواصلات لخط الختام بزمن بلغ 7:29:7، وفي الشوط الثالث للمحليات انتصر «ملفي» لخليفة غدير حمدان الوهيبي بزمن بلغ 7:33:03، وفي الشوط الرابع كسب «غزيلان» لخالد سعيد بروك الحميري المركز الأول بزمن قدره 7:28:2.

وجاءت نتائج بقية الفائزين بالأشواط كالتالي: الشوط الخامس «شواهين» لحسن فهد محمد آل بريك بزمن قدره 7:30:06، الشوط السادس «الياسات» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي بتوقيت قدره 7:30:5، الشوط السابع «مطفي» لصالح سالم حميد الجحافي بتوقيت قدره 7:34:0، الشوط الثامن «نجد» لسالم بخيت بالسم المنصوري بزمن قدره 7:34:6، الشوط التاسع «المبروكة» لحميد سعيد النيادي بزمن قدره 7:35:1، الشوط العاشر «الاتحاد» لحميد سعيد النيادي بتوقيت قدره 7:33:8، الشوط 11 «العزوم» لمحمد حمد حميد الدرعي بتوقيت قدره 7:33:04، الشوط 12 «وضحة» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي بتوقيت قدره 7:31:5، الشوط 13 «هجامة» لعبدالعزيز سيف علي كليب الكتبي بتوقيت قدره 7:32:2، الشوط 14 «العرية» لمبارك حمد محمد العامري بزمن قدره 7:28:9، الشوط 15 «العويص» لحميد سعيد النيادي بزمن قدره 7:30:3، الشوط 16 «مزاع» لأحمد راشد محمد المنصوري بتوقيت قدره 7:29:4، الشوط 17 «غاية» لأحمد راشد محمد المنصوري بتوقيت بلغ 7:31:5، الشوط 18 «متعبة» لسلطان مسيعد قران المنصوري بتوقيت بلغ 7:32:6، الشوط 19 «شمعدان» لحمد علي عمير الكتبي بزمن قدره 7:29:3، وفي آخر أشواط منافسات الإيذاع كان الموعد مع «شاهين» لسلطان مسيعد قران المنصوري بزمن قدره 7:31:4.