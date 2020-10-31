الجزيرة يحجز أولى بطاقات النهائي

معتصم عبدالله (دبي)



حجز الجزيرة أول مقاعد الدور النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بعدما نجح في تخطي عقبة منافسه العين بالفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في أول مواجهات الدور نصف النهائي، والتي أقيمت مساء أمس الأول، على ملعب صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي.

وشهدت المواجهة ندية وإثارة بعدما استهلها «فخر أبوظبي» بالتفوق في شوطين على التوالي 27-25 و25 - 16، قبل أن يعود «الزعيم» في الشوط الثالث ويتفوق بنتيجة 25-13، ليحسم الجزيرة المواجهة في الشوط الرابع والمثير بنتيجة 26 - 24. ويلعب الجزيرة في النهائي المرتقب الجمعة المقبل بدبي، وامتدح محمد مبارك مشرف كرة الطائرة بنادي الجزيرة، أداء فريقه في مباراة أمس الأول وتحقيقه الفوز الثاني على التوالي بعد تخطيه الوصل 3-1 في ربع النهائي، وقال: «التأهل للنهائي بشكل عام إيجابي بالنظر إلى الظروف العامة التي تمر بها الرياضة على مستوى العالم، ومحلياً في ظل جائحة كورونا»، مشيداً بأداء اللاعبين المواطنين والأجانب.

ولفت مشرف كرة الطائرة بالجزيرة إلى المشاركة الإيجابية للبرتغالي ماركو بيريرا المنضم حديثاً لفخر أبوظبي، وأوضح: «الدولي البرتغالي بيريرا هو آخر المنضمين لقائمة الفريق حديثاً، بعدما التحق بالإعداد قبل نحو 10 أيام بداعي ظروف كورونا، وأعتقد أن الخبرة الجيدة للاعب ساعدته للظهور بشكل إيجابي».

وحول النهائي المرتقب مساء الجمعة المقبل، قال: «تصعب التكهنات للنهائي المرتقب بغض النظر عن هوية المنافس، واللقب سيكون للأفضل عطاءً في الملعب».