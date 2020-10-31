«ذا فيرج» يواجه «دبوستر» في كأس الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

يجتذب مضمار لون ستار في دالاس بالولايات المتحدة الأميركية اليوم، 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات، فما فوق تتنافس في كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي إقامة السباق تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي. ويتصدر الترشيحات للفوز في السباق البالغ طوله 1200 متر وجائزته 11 ألف دولار، «اون ذا فيرج» لجيمس وسوزان ماير، بإشراف جي كاسترو، وقيادة أي ايرلانو، وينافسه بقوة «دبوستر» لجاريت فورد، بإشراف جي توريز وقيادة أي كونتريراس.

وهناك «ابتاون جيورجي» لكرستينا وجون هيننجزجارد، بإشراف جي روتويلر، وقيادة أي رودريجوز، و«فاير بول» لاندرو بروكس، وإشراف جي سي بروكس، وقيادة ام بروكس، وهم من عائلة واحدة.