665 ألف درهم حصيلة مزاد جمعية الخيول

أبوظبي (الاتحاد)



حقق مزاد جمعية الإمارات للخيول العربية، الذي نظمته الجمعية أمس بنادي أبوظبي للفروسية، نجاحاً كبيراً حيث تم بيع 17 رأساً من جملة 23 خيلاً تم عرضها خلال المزاد، فيما بلغت جملة المبيعات 665 ألف درهم.

وشهد المزاد الذي يسبق بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول، التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، مشاركة من الملاك والمربين الجدد سواء بالحضور أو المتابعة عبر البث الحي للفعالية.

واجتذبت الأفراس المعروضة في المزاد المشترين، وحققت الفرس السوداء «ماجيك لانوي» أعلى سعر في المزاد بلغ 70 ألف درهم، ورست المزايدة على أحمد محمد عبدالرحمن المرزوقي، وجاءت في المركز الثاني من حيث السعر «وهج الهيثم» التي اشتراها محمد الحاج فلاح الشامسي بمبلغ 65 ألف درهم، وهو نفس السعر الذي حققته الفرس «مروانس ميس مادلين»، والتي اشتراها المالك هزاع عبدالله القبيسي.