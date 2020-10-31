فيصل بن حميد يشارك في مؤتمر الاتحادات العربية

الشارقة (الاتحاد)



يشارك الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والمستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد، في مؤتمر رؤساء الاتحادات الرياضية العربية، الذي يعقد اليوم باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، ويترأس فعالياته الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ويحضره حوالي 50 رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً عاماً من الاتحادات العربية في الرياضات المختلفة.

ويبحث المؤتمر الذي يعقد كل سنتين عدداً من الموضوعات التي تهم الرياضة العربية والرياضيين العرب، ويستعرض عدداً من التوصيات الهامة المرفوعة إليه من مؤتمر الأمناء العامين، الذي عقد في شهر يوليو الماضي.

كان الاتحاد العربي للدراجات قد تقدم بمقترح لهذا المؤتمر يتضمن إنشاء مركز لإعداد القادة الرياضيين، ويكون تحت إشراف مباشر من قبل المجلس الرياضي العربي ومهمته ترتكز على خدمة جميع الاتحادات الرياضية في مجال تنظيم دورات في القيادة والإدارة الرياضية وشتى المجالات الأخرى ذات الصلة بالحركة الرياضية والشبابية على مستوى الوطن العربي، وتم إدراج هذا المقترح ضمن جدول أعمال المؤتمر.