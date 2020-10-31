النصر والشارقة.. صراع على بطاقة كأس اليد

رضا سليم (دبي)



تخطى فريق النصر عقبة فريق دبا الحصن في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الإمارات لكرة اليد للرجال، بعدما فاز عليه بنتيجة 31-29، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة الملك الشرقاوي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 16-16، وأدار اللقاء محمد ناصر وخميس العشر وعلى الطاولة سلمان عبدالله ومحمد إمام والمراقب جمال سيف.

ويأتي فوز العميد ليتساوى مع الشارقة على قمة المجموعة وفارق الأهداف لمصلحة الملك الشرقاوي، وتأجل حسم القمة المجموعة وتحديد الفريق المتأهل إلى الجولة الثالثة والأخيرة والتي ستقام يوم 9 يناير المقبل، بعدما فاز النصر على الظفرة ودبا الحصن، فيما فاز الشارقة أيضاً على دبا الحصن والظفرة، وطبقاً لنظام البطولة يتأهل أول المجموعات الثلاث للدور النهائي، الذي سيقام بنظام الدورة المجموعة والدوري من دور واحد لتحديد الترتيب من الأول للثالث ويحصل الأول على كأس البطولة، وهو ما يجعل الصراع بين الشارقة والنصر على أشده، نظراً لأن الفائز بالمباراة سيتأهل للدور النهائي فيما يودع الخاسر البطولة.