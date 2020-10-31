«زهور» تتفتح في «افتتاحي الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

سيطرت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإشراف ايريك ليمارتنيل، على المركزين الأول والثاني، في الشوط الثالث، الذي أقيم عصر أمس، ضمن السباق الافتتاحي لمضمار الشارقة لونجين لموسم 2020/‏‏2021.

وقدمت المهرة الناشئة «زهور» بقيادة ريان كوراتولو، أداء يؤكد بأنها النجمة القادمة إلى السباقات، حيث تفوقت بفارق 5 أطوال عن رفيقة إسطبلها «أشجان»، مسجلة زمناً وقدره 1:05:64 دقيقة في السباق وطوله ألف متر.

وحققت خيول ياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثنائية مستحقة، حيث برهن «أطرش» عن جدارته في الشوط الثاني، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة جيسوس روزاليس، ببراعة، مسجلاً 1:20:12 دقيقة في مسافة 1200 متر، فيما جاء الفوز الثاني عبر «بسام» بإشراف جان دي رويال وقيادة ريشارد مولن الذي سجل 2:22:39 دقيقة في مسافة 2000 متر.

ونجح «سيل» لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل، وقيادة تاج اوشي، في أن يجرف منافسيه في أول أشواط السباق لمسافة 1200 متر، ومسجلاً 1:20:35 دقيقة.

وظفر «نهاوند» لأحمد محمد سيف مرشد المرر، بإشراف المدرب السوداني محمد دقاش، وقيادة فرناندو جارا، في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1700 متر، ومسجلاً 2:01:38 دقيقة.

وكان «منياتورست» لسعيد مصبح المهيري بإشراف أحمد الشميلي، وقيادة ادري دو فريز، مسك الختام في الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة.