منتخب الجودو ينضم لمعسكر أنطاليا الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

انضم منتخب الجودو الأول، أمس الأول، للمعسكر الدولي المقام حالياً في محافظة أنطاليا التركية، والذي يستمر حتى 18 نوفمبر الحالي بمشاركة 12 دولة استعداداً للمنافسات الدولية القادمة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للجودو وفقاً للبروتوكول الصحي.

وجاءت مشاركة المنتخب الأول، بموافقة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على استمرار إعداد المنتخب الأول، وفقاً للضوابط الصحية التي حددها الاتحاد الدولي للجودو بما يضمن السلامة للجميع، حتى التعاقد مع مدرب جديد خلفاً للمدرب المالدوفي فاسيل كولا الذي توفي مؤخراً في مسقط رأسه، قبل المشاركة في بطولة جراند سلام بودابست للجودو، التي اعتذر منها منتخبنا نتيجة لهذه الظروف.

كما يأتي انضمام المنتخب إلى المعسكر قبل تلقي الموافقة النهائية لإقامة بطولة الجائزة الكبرى للجودو المقررة نهاية نوفمبر الحالي في مدينة زغرب بكرواتيا، حيث ينتظر الاتحاد الدولي الضوء الأخضر من السلطات الكرواتية بعد تأمين الضوابط الصحية التي حددتها اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي، كما حدث في بطولة جراند سلام للجودو التي أقيمت مؤخراً بنجاح في العاصمة المجرية بودابست.

يذكر بأن ثنائي منتخبنا فيكتور وايفان يشاركان في معسكر أنطاليا، بعد أن ضمنا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل (طوكيو 2021)، بعد أن تم تأجيلها من الصيف الماضي بسبب «الجائحة».