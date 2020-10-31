الحبتور يحرز كأس الهالوين للبولو

دبي (الاتحاد)



أحرز فريق الحبتور كأس الهالوين للبولو بتغلبه في المباراة النهائية على فريق مهرة بنتيجة 5-3 أمس الأول، على ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

سيطر فريق الحبتور على المباراة منهياً الشوط الأول بتقدمه بهدفين دون رد، وفي الشوط الثاني أحرز كل فريق هدفاً واحداً، وفي الشوط الثالث يلعب الفريقان بحذر بالغ، إلا أن نجم الحبتور تومي ارياتي يخطف هدف فريقه الرابع مع صافرة نهاية الشوط، وفي الشوط الرابع يضيف الحبتور هدفه الخامس ويرد فريق مهرة ويحرز هدفين تباعاً لتنتهي النتيجة 5-3. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، نجح فريق هيسكث انكورا في الفوز على فريق جرين جيتس بنتيجة 5-3. وفي ختام البطولة، قام سعيد خالد مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج فريق الحبتور البطل بكأس البطولة، كما قام بتوزيع الجوائز على الفرق الأربعة المشاركة.

وأعرب محمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، عن سعادته بالمستوى الطيب الذي قدمته الفرق الأربعة المشاركة في البطولة، مؤكداً أن هناك 8 فرق كانت لديها الرغبة في المشاركة، إلا أنه التزاماً من اللجنة المنظمة بالإجراءات الاحترازية، فضلت السماح بمشاركة 4 فرق فقط، وسنتيح لها الفرصة للمشاركة في البطولات المقبلة.