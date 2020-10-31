بني ياس «الثوب الجديد» في «دورينا»

عمرو عبيد (القاهرة )

يتصدر بني ياس جدول ترتيب دوري الخليج العربي، بـ «العلامة الكاملة» متساوياً مع الشارقة، بعد فوز الفريقين بثلاث مباريات متتالية، إلا أن فارق الأهداف الكبير أهدى «السماوي» القمة، بأقوى هجوم، نجح في زيارة شباك منافسيه، 12 مرة، بمتوسط 4 أهداف في كل مباراة، بجانب صلابته الدفاعية التي أغلقت الطرق إلى مرماه، ولم يستقبل سوى هدفين فقط، ليحتل المرتبة الثانية مع شباب الأهلي والجزيرة، بعد النصر، في قائمة أقوى خطوط الدفاع.

البداية الرائعة لـ «السماوي» في الموسم الحالي، تختلف تماماً عن حصاده في النسختين الماضيتين، لأن المركز الأول الذي يملكه الآن، لم يبلغه في أي مرحلة خلال الموسمين السابقين، حيث كان المركز السادس، هو أفضل ما وصل إليه بعد مرور 3 جولات من البطولة الملغية بسبب «كورونا»، وفي موسم 2018 - 2019، استطاع بلوغ المركز الخامس، عبر 5 جولات، قبل إنهاء تلك النسخة في المرتبة السادسة آنذاك، والمؤكد أن «الثوب الجديد» الذي ظهر به بني ياس في البطولة الحالية، لا يُقارن بالفترة السابقة، لأن معدلاته التهديفية تراوحت بين 1.1 و1.9 في كل مباراة عبر كل موسم، على الترتيب، في حين كانت دفاعاته نقطة ضعف كبيرة في تكتيكه، بعدما اهتزت شباكه بمعدل 1.4 هدف في نسخة 2019 مقابل 1.5 في بطولة 2018!

وأظهر «السماوي» خلال الجولات السابقة، تنوعاً تكتيكياً هجومياً، بعدما استغل جميع جبهاته الهجومية، بتوازن واضح، حيث أحرز 5 أهداف عبر العمق، مقابل 4 أهداف من الطرف الأيمن، و3 من الجبهة اليسرى، وهو ما يكشف العمل الفني الشامل الذي يقوم به المدرب الروماني إيسايلا، وعند مقارنة هذا الأمر بالسنوات الأخيرة، يختلف الأمر كثيراً، حيث اعتمد بني ياس في الموسم الملغي على طرفيه، بنسب كبيرة، بلغت 71.4%، في حين كان قلب الهجوم، هو العامل المؤثر في قوته خلال موسم 2018 - 2019، بفارق واضح عن باقي الجبهات.

على الصعيد القريب، لم يسجل «السماوي» سوى هدف واحد فقط من خارج منطقة الجزاء في بطولة العام الماضي، بنسبة 4.7% من إجمالي أهدافه وقتها، في حين أن النسبة تبلغ الآن 25%، بعدما هز الشباك 3 مرات بتسديدات بعيدة، وهو ما يزيد على الضعف، مقارنة بمعدلاته في نسخة 2018 - 2019، التي شهدت تسجيله 12% من الأهداف عبر هذه الألعاب، ويرتبط هذا الأمر بتغييرين، على مستوى التعليمات الفنية، وكذلك القدرات المهارية للاعبين.

والمتابع الجيد للفريق خلال المواسم الثلاثة، يكتشف تغييراً كبيراً في استراتيجيته التكتيكية، التي طالما اعتمدت على امتلاك الكرة بنسب كبيرة، وبناء الهجمات بأسلوب منظم هادئ، بدا في بعض الأحيان خلال العام الماضي بطيئاً، وتظهر الأرقام أن متوسط نسبة استحواذ السماوي الحالية بلغ 47%، مقارنة بـ51.5% و54.5% في النسختين السابقتين، وإذا كان بني ياس حافظ على طريقة الهجمات المنظمة، فإن السرعة اختلفت كثيراً، لأنه سجل 83% من أهدافه عبر هجمات بأقل عدد من التمريرات، بينما بلغت النسب 43% و62% قبل ذلك الموسم.

التغيير الفني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعية اللاعبين، وبالتأكيد يملك «السماوي» نجوماً، توهجوا منذ بداية الدوري، ولا دليل يفوق تصدر جواو بيدرو قائمة هدافي دورينا، متساوياً مع ياسين البخيت، برصيد 4 أهداف، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، لأن 3 لاعبين من بني ياس يظهرون بقوة في قائمة أفضل 15 هدافاً، وهو ما لم يحدث في العامين الماضيين، حيث اختفى لاعبو الفريق تماماً من قائمة «توب 10» في الموسم الملغي، بينما امتلك الفريق لاعباً واحداً في قائمة 2018 - 2019، كما أن لديه لاعبين يزاحمان بفارق تمريرة حاسمة واحدة فقط، على صدارة قمة الصناع.