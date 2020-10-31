«تيجاجول».. العودة من «الديربي الكبير»

معتصم عبدالله (دبي)

لم يمنع صيام تيجالي مهاجم النصر عن التسجيل في أول جولتين بالدوري أمام الجزيرة، وخورفكان، الهداف الموهوب من المحافظة على «عاداته وتقاليده» في معانقة الشباك، خلال الجولات الثلاث الأولى، على مدار مواسمه الثمانية في «المحترفين».

وقاد «تيجاجول» فريقه «العميد» إلى فوز مهم في «ديربي بر دبي» أمام الوصل بثلاثية، سجل منها «هدفين»، قبل أن يمنح كرة الهدف الثالث لزميله ضياء سبع. ولا يبدو تسجيل هدفين في أول 3 مباريات، بالأمر المستغرب على تيجالي، بعدما كرر ذات السيناريو في موسمين ماضيين بقميص الوحدة 2014 - 2015، و2016 - 2017، فيما حصد النسبة الأعلى من الأهداف خلال الجولات ذاتها، بتسجيله 5 أهداف موسم 2018 - 2019، بجانب إحرازه 4 أهداف مواسم 2013 - 2014، 2015 - 2016، و3 أهداف موسمي 2017 - 2018 و2019 - 2020.

ووضعت «الثنائية» أمام «الإمبراطور» تيجالي على بُعد 11 هدفاً فقط، من معادلة الرقم القياسي لمهاجم الوصل السابق فهد خميس، في صدارة قائمة «الهداف التاريخي» لدورينا، برصيد 165 هدفاً، بعدما رفع «تيجاجول» رصيده إلى 154 هدفاً.

وقال تيجالي: حاولت تقديم أفضل ما لدي أمام الجزيرة وخورفكان ولم أسجل، وأمام الوصل صارت الأمور على أفضل وجه، والأهم فوز الفريق، وأننا نسير على الطريق الصحيح.

وحول مطاردته لقب الهداف التاريخي، قال: لا أهتم بالإحصائيات حالياً، وما يشغل عقلي حالياً، تقديم أفضل ما لدي مع النصر، وتحقيق لقب هداف الموسم الحالي.

وأثنى مهاجم «العميد» على التفاهم الكبير بينه وبين ضياء سبع، والذي أسهم في تسجيل ثلاثية مستحقة في «الديربي»، وقال: سعيد بأن ألعب إلى جوار صانع ألعاب بحجم ضياء سبع، ومن قبله فالديفيا، وعلى غرار إسماعيل مطر، هو أمر رائع بالنسبة لي، وأعرف كمهاجم أنني سأحصل على فرص، وأنا سعيد باللعب إلى جانبه ولدي انسجام كبير معه.

وتعليقاً على ترشيح النصر للمنافسة بقوة على لقب الدوري، قال: الجميع يتحدث عن ذلك، وهو أمر طبيعي، لأننا فريق يضم أسماءً كبيرة، ولكن علينا العمل معاً كفريق، وأن نركز على اللعب الجماعي.