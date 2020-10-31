شحدة وبرونو «صدارة المشهد»

رضا سليم (دبي)

شهدت الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، عدداً كبيراً من التغييرات خلال المباريات، في محاولة من المدربين، لتعديل أوضاع الفرق بـ «البديل الجاهز»، إلا أن القليل منهم ترك بصمة واضحة في الجولة، ويتصدر المشهد أحمد شحدة لاعب بني ياس وبرونو دي أوليفيرا لاعب الجزيرة، وكلاهما أثبت أنهما قادران على تغيير مسار فريقيهما في أي وقت من المباراة.

ودخل شحدة قائمة «السماوي» أمام خوركان في الدقيقة 69، بدلاً من جون تيبار، وانتظر «الموهوب» 16 دقيقة، حتى نجح في تسجيل هدف لمصلحة «السماوي» في الدقيقة 85، ورغم أنه أحرز الهدف الخامس والأخير للفريق، إلا أنه «بصم» على وجوده بقوة، واستحق إشادة الجميع، خاصة أن اللاعب صغير السن «21 عاماً»، وهو الهدف الأول له هذا الموسم، وينتظر منه المدرب دانييل إيسايلا الكثير، خاصة أن الدفع به في المباراة، بعد تقدم «السماوي» بـ «رباعية»، واطمئنان المدرب على النتيجة، إلا أن شحدة ترك بصمته الأولى مع بني ياس، وأصبح «البديل» المثالي للفريق.

واستحق الهداف الموهوب أن يستمر في «قلعة السماوي»، بعدما جددت إدارة النادي عقده لمدة 3 سنوات، في الموسم الماضي، ونجح في الفوز بلقب هداف «دوري 21»، وشارك مع «السماوي» في 8 مباريات خلال الموسم الماضي، وأحرز 3 أهداف.

في المقابل، كان البرازيلي برونو دي أوليفيرا لاعب الجزيرة، أحد أبرز البدلاء في الجولة، بعدما دخل في الدقيقة 46 بدلاً من عمر تراوري، ونجح في تنشيط هجوم «فخر أبوظبي» أمام «النمور»، وكانت الجبهة اليسرى هي الأنشط ومنطقة مناورات، والتي أسفرت عن الهدف الأول من الكرات العرضية، والمجمل العام أسهم برونو، في تغيير نتيجة فريقه، وحولها من تعادل سلبي، إلى فوز بهدفين.