لوحة جميلة بأهداف ممتعة

علي معالي (دبي)

شهدت الجولة الثالثة 19 هدفاً، منها 6 يطلق عليها «ممتعة»، ويمكن القول إنها ترسم لوحة إبداع في ملاعبنا، حيث الهدف العالمي لـ «سمعة»، والتسجيل «الساحر» من إيجور، والركلة الرائعة من ميلوش، وهدف تيجالي الرائع، وتصويبة عزيز جانييف، وبراعة أحمد شحدة.

في مباراة الوحدة وشباب الأهلي، أعاد لنا إسماعيل مطر زمن الأهداف الجميلة، على الطريقة المارادونية، عندما انطلق من وسط الملعب مراوغاً كل من يقابله من لاعبي «الفرسان»، وبذكاء شديد في التحرك، حتى وصل إلى المكان المناسب، ليضع الكرة في الزاوية البعيدة تماماً عن ماجد ناصر.

والهدف الثاني جاء بقدم البرازيلي إيجور في مباراة «الملك» أمام «الزعيم»، حيث تصرف بمنتهى الذكاء ووضع الكرة في الزاوية البعيدة بمهارة عالية.

ووضع الصربي ميلوش لاعب الجزيرة نفسه ضمن قائمة الأفضل بالجولة، بهدف رائع بـ «تصويبة» بعيدة، في شباك اتحاد كلباء.

وتحدث عزيز جاييف بلغة المتعة، عندما سجل هدف التعادل لـ «الفرسان» مع «العنابي»، من كرة ثابتة، نفذها بدقة.

والهدف الخامس جاء من «القناص» تيجالي مهاجم النصر، حيث وضع خبرة السنين بهدفه الثاني في شباك الوصل.

والهدف السادس من نصيب أحمد شحدة لاعب بني ياس، عندما كان فريقه متقدماً بـ «رباعية» على خورفكان، وحصل شحدة على كرة طرف المنطقة، ليضعها في الزاوية البعيدة محرزاً الهدف الخامس لـ «السماوي»، لتصبح الجولة الأمتع في الأهداف الأروع.