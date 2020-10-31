لافتات المولد النبوي تعطر الأجواء

فيصل النقبي (الفجيرة)

تفاعلت أندية دوري الخليج العربي، مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، في الجولة الرابعة، وذلك ضمن إطار التفاعل مع المناسبة الغالية على قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والتي شهدت مولد خير الأنام والمبعوث رحمة للعالمين، حيث يعبر الاحتفال عن تجديد محبة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، واقتداءً بسيرته والسير على نهجه في نشر الرحمة والسلام.

وحرصت الأندية على وضع لوحات معبرة بهذه المناسبة، في مدرجات الملاعب المختلفة، حملت عبارات التهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، في إشارة إلى التفاعل اللافت من الأندية مع المناسبات المختلفة، لتأكيد مبدأ النادي الشامل في الاهتمام، بكل ما يعزز الدور الثقافي والرياضي والاجتماعي للأندية، وذلك على نحو ما حدث في المناسبات المختلفة خلال الفترة الماضية، في التوعية والتثقيف، بكل ما يعزز التعاون البناء والمثمر والذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف الإيجابية والنبيلة في المجتمع.

ويعكس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ترجمة الرؤية السامية، بإعلاء القيم الإنسانية السمحة، وترسيخ مبدأ التسامح والاعتدال وبث روح الإسلام والمودة، التي تعتبر من المعطيات المهمة في نشر السعادة، والاستقرار بين الشعوب، وتأكيد نهج الدولة التي أصبحت رمزاً للمحبة والسلام والتعاون، وفي تعظيم سيرة الرسول الكريم الذي نقتدي بهديه وسيرته العطرة، ودوره الرسالي في تعزيز القيم السامية والهادفة.