«هدف إمتاع» من «إبداع سمعة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

رغم أن قمة الوحدة وشباب الأهلي «رقم 24» في «الاحتراف» انتهت بتعادل غير مرضٍ للفريقين، وهو ما اتفق عليه المدربان، إلا أن هدف «سمعة» الذي وصفه رازوفيتش مدرب «العنابي» وزاراجوسا مدرب «الفرسان» بالرائع، بجانب مستوى اللقاء هما الأفضل بالجولة.

ويعد الهدف هو الثاني هذا الموسم لمطر بعد الأول أمام حتا بالجولة الأولى، والرابع له في مرمى «الفرسان» بالذات في الاحتراف، و89 في مشواره بالدوري، كما أنه الأول للاعب مواطن في شباك شباب الأهلي، بعد هدفه بالدور الثاني موسم 2014 - 2015، وانتهت المباراة بالتعادل.

وكشف «سمعه عن سر تألقه هذا الموسم، مؤكداً أنه عمل على النزول بوزنه وتقليص حجم العضلات لاسترداد خفة الحركة، وهو ما راهن عليه، وكسب به التحدي»، وقال في حوار مع «أبوظبي الرياضية»: عملت مع اختصاصي تغذية، وأثمر ذلك عن النزول بحجم العضلات من 40% إلى 33% مما انعكس على خفة الحركة والمستوى البدني، ووضعت في اعتباري أن أقدم درساً للأجيال القادمة، وإصلاح أخطاء 17 عاماً في التعامل مع جسدي، وعلى كل شاب ألا ينتظر حتى يصل إلى 32 عاماً، ثم يحاول إصلاح بعض الأمور، بل يبدأ في تحسينها من سن 19 عاماً.

وعن الهدف الرائع عندما انطلق بالكرة من وسط الملعب، متجاوزاً 5 مدافعين، قال: درست شباب الأهلي جيداً، والظروف ساعدتني، خصوصاً أن وضعية المدافعين لم تسمح لهم بالتصدي لي، ومنذ أن تسلمت الكرة اتخذت قرار محاولة تسجيل الهدف.

هناك أهداف لا تُمحى من ذاكرة تاريخ كرة القدم، مهما تجاوزها الزمن، ولأن ساحر الأرجنتين الكبير، مارادونا، حفر اسمه بحروف ذهبية في بطولة كأس العالم 1986، بسبب هدفه الإعجازي الذي سجله في شباك إنجلترا، أصبح مرتبطاً إلى الأبد بكل هدف، يهز الشباك بعد مراوغات رائعة وانطلاقات سريعة تقطع مسافات الملعب في ثوانٍ معدودة، ولأن «الأهداف المارادونية» تُذكر عشاق الكرة، بزمن الموهبة الفردية والمهارة الفائقة، التي تاهت وسط زحام القوة البدنية، والخطط التكتيكية المعقدة، والتحركات المحسوبة بدقة بالغة، فإن الهدف الخلاب الذي أحرزه «أسطورة» الإمارات، إسماعيل مطر، ضمن جائزة أفضل هدف في الموسم الحالي، بعد 3 جولات فقط من انطلاق دوري الخليج العربي، وإذا كان الجميع وصف هذا الهدف، بـ«المارادوني» كالمعتاد، فإن تلك القطعة الفنية النادرة، التي صممها ونفذها وأخرجها، المبدع نجم «العنابي» المخضرم، يجب أن توصف باسمه وحده، لأنه هدف من طراز «سمعة»، وليس لأحد سواه!

صحيح أن «سمعة» لم يراوغ ماجد ناصر، مثلما فعل مارادونا في عام 1986، أو ميسي في نسخة 2007، لكنه تفوق على جميع من سبقوه، حسب الأرقام والإحصائيات العلمية، التي أصبحت المقياس والحكم العادل المحايد، في عالم الرياضة وجميع المجالات، ويمكن إضافة هدف السعودي التاريخي، سعيد العويران، في مونديال 1994، بجانب هدفي جورج ويا في الدوري الإيطالي عام 1996، وكذلك سون هيونج مين في «البريميرليج»، نسخة 2019 - 2020، لتشمل المقارنة الفنية الرقمية، عدداً كبيراً من أبرز الأهداف التي تم تسجيلها على هذه الطريقة الساحرة، والرائع أن هدف «سمعة» يأتي في مرتبة خاصة جداً بين تلك الأهداف الأسطورية.

وبالتأكيد، يحمل هدفا مارادونا في شباك إنجلترا، وميسي في مرمى خيتافي خلال كأس ملك إسبانيا، الكثير من الإبداع والمهارة، خاصة أن الثنائي تجاوز دفاع المنافس، المتمركز بصورة صحيحة، وجهاً لوجه، وكلاهما مر من 4 لاعبين، قبل مراوغة الحارس وتسجيل الهدف، لكن «البرغوث» أحرز هدفه في عمر الـ19، في حين فعلها مارادونا في سن 26 عاماً، مقابل 27 لنجمي السعودية وكوريا الجنوبية، بينما هز أسطورة ليبيريا شباك فيرونا الإيطالي، بهدف الساحر، عندما بلغ الـ30 عاماً آنذاك، وإذا وضعنا حسابات العمر واللياقة البدنية والمرونة، التي تتناسب عكسياً مع السرعة المطلوبة لإحراز مثل الأهداف الإبداعية، يفوز «سمعة» بالمقارنة، لأنه رسم تلك اللوحة في عمر الـ37، ليكون بالفعل، كبير الموهوبين، على المستوى التكتيكي، اختلفت جميع الأهداف المماثلة، عن هدف مطر، لأن النجم الدولي قطع الكرة بنفسه، وبدأ الهجمة ووضع لمسة النهاية، بمفرده من دون الحصول على أي نوع من المساعدة، في حين تم تمرير الكرة إلى ميسي ومارادونا والعويران وسون، بينما وصلت تمريرة الركلة الركنية الخاصة بفيرونا، بصورة خاطئة إلى ويا وقتها، الذي قام بمراوغة 3 لاعبين نحو المرمى، مقابل لاعبين من بيرنلي تجاوزهما نجم توتنهام، في حين مر إسماعيل من 4 لاعبين من شباب الأهلي، مثلما فعل نجما الأرجنتين وأسطورة الكرة السعودية.

ومثلما غرد النجم السعودي الكبير، ياسر القحطاني، فإن ما قام به «سمعة» يبدو مختلفاً وعظيماً مقارنة بكل من سبقه، لأن سرعته تجاوزت هؤلاء العباقرة الموهوبين، حيث قطع مطر مسافة تقارب 53 متراً في 7 ثوانٍ فقط، وهو ما يعني أن سرعة العملاق الإماراتي بلغت 27 كيلومتراً في الساعة، متجاوزاً سون هيونج، بفارق 3 كيلو مترات في الساعة، بعدما انطلق لمسافة 80 متراً في 12 ثانية، مقابل 23 كيلومتراً في الساعة للعويران، في حين بلغت سرعة جورج ويا 21.6 كيلو متر في الساعة مقابل 21 لمارادونا، و 16.5 لميسي، مع الوضع في الاعتبار تمركز لاعبي الدفاع، ومحاولة الإيقاف وعرقلة اللاعب، مما يؤثر على سرعته.

ولأنه «رجل المستحيل»، كما يهوى معلقنا المبدع، فارس عوض، أن يطلق عليه، استطاع «سمعة» برشاقة تعكس لياقته وتركيزه في هذا العمر، أن يصل إلى الهدف بأقل عدد من اللمسات، إذ مهد الطريق بـ6 لمسات فقط خلال تلك المسافة، في حين احتاج ميسي إلى 13 لمسة عبر 55 متراً، مقابل 12 لمسة من مارادونا خلال 65 متراً، وهو العدد ذاته الذي احتاجه ويا لقطع 90 متراً، وكذلك سون على مدى 80 متراً، بينما لمس العويران كرته 9 مرات فقط، ليقطع مسافة تقارب 70 متراً، ولم يكتفِ إسماعيل مطر بكل هذا الإبداع، الذي تكشفه الأرقام العلمية، بل كانت لمسة النهاية أكثر إبداعاً، لأن تلك الأهداف التاريخية، جاءت بالقدم الاعتيادية للنجوم، باستثناء ميسي و«سمعة»، إذ سجل «البرغوث» هدفه بيمناه، وهز نجم الإمارات الشباك بيسراه، وأراد «الموهوب» إضفاء المزيد من التميز لهدفه، لأنه الوحيد بينهم، الذي تم تسجيله من خارج منطقة الجزاء، بكرة مقوسة منحته بريقاً خاصاً، ليستحق بالفعل أن يكون هدفاً من طراز «سمعة».

فارس عوض: «لا ما انتهيت»

لم يتمالك الزميل فارس عوض المعلق بقناة «أبوظبي الرياضية» نفسه لحظة إحراز إسماعيل مطر هدفه «الأسطوري»، واستهل حديثه بالبيت الأول من رائعة الأمير الشاعر خالد الفيصل (لا ما انتهيت) «لا ما انتهيت.. توي معك.. يا أجمل العمر ابتديت»، ووصفه بالتاريخي والعالمي الذي لا يسجله إلا الكبار.

وقال: الفيلسوف سمعة مرور وتمويه وركلة يا أسطورة.. قليل إسماعيل كثير جداً، الرقم 10 يحرك كل شيء في دورينا، أكبر اللاعبين قيمة وقامة والآن ليستمع له الجميع.