الشارقة.. أنغام «السامبا»

مراد المصري (دبي)

لخصت مباراة العين والشارقة التي تفوق فيها الضيوف 2-1 أمس ‬الأول، ‬حال ‬الفريقين خلال ‬آخر ‬عامين، ‬ما ‬بين ‬حالة ‬الثبات ‬التي ‬يمر ‬بها «‬الملك»، مقابل «‬التقلبات» ‬في «‬الزعيم»‬.

اعتمد الشارقة على تشكيلة شبه ثابتة بخيارات واضحة، وأسلوب يهدف إلى إحراز الأهداف، وفي المقابل، فإن العين دخل المباراة بـ«توليفة» غير متوازنة، بخيارات البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي لم يصل إلى تشكيلة ثابتة، وكان «البنفسج» الحلقة الأضعف في الشوط الأول، فيما عاد أقوى في الشوط الثاني، وقام بمحاولات عديدة تبرهن أنه يملك المزيد لتقديمه.

وجاء تفوق الشارقة على إيقاع «السامبا» بفضل إيجور وكايو، حيث واصل «الساحر» تألقه أمام العين، وسجل للمرة الخامسة في 5 لقاءات أمام «البنفسج»، فيما نجح كايو مجدداً من هز شباك فريقه السابق، وعلى الملعب نفسه الذي عرف فيه «المجد العالمي» بعدما سجل هدفاً في الزاوية نفسها أمام ريفر بلات الأرجنتيني في مونديال 2018.