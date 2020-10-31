قطار «السماوي» ينطلق بـ «الحصاد الأفضل»

مصطفى الديب (أبوظبي)

واصل بني ياس التربع على قمة الدوري بحصد «العلامة الكاملة»، في ثلاث مباريات، وجمع 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشارقة «الوصيف».

بداية «السماوي» هذا الموسم، لا تضاهيها أي انطلاقة في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، خاصة أنه لم يستطع الفوز في أول ثلاثة لقاءات على التوالي، وإن كانت محصلة موسم 2010-2011 جيدة أيضاً بجمع 7 نقاط من فوزين وتعادل، وهو الموسم الذي حل فيه «السماوي»، وصيفاً للجزيرة البطل، ليكون أفضل مركز للفريق، ويبدو أن بني ياس عازم على تكرار الإنجاز، وإن لم يحقق المفاجأة الكبرى بحصد اللقب نفسه.

وعلى صعيد القدرات الفردية، يضم بني ياس البرازيلي جواو بيدرو هداف الدوري، بالتساوي مع الأردني ياسين البخيت لاعب الظفرة، برصيد 4 أهداف، وهز «قناص السماوي» شباك الوصل والفجيرة «مرتين»، وخورفكان أمس الأول في لقاء «الخماسية النظيفة». صدارة الترتيب وقوة الدفاع وامتلاك الهداف، تؤكد أن قوة بني ياس هذا الموسم تختلف شكلاً ومضموناً عن المواسم الماضية، في ظل وجود جهاز فني قوي، بقيادة الروماني دانييل إيسايلا الذي يجيد توظيف لاعبيه بطريقة رائعة، كما أنه يجيد قراءة المباريات خلال مجرياتها.