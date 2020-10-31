«الكالشيو» يغرق في «كورونا»

ميلانو (أ ف ب)

بعد غيابه ثلاثة أسابيع عن الملاعب لإصابته بفيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجة اختبار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي سلبية، لكن أندية أخرى على غرار أتالانتا، ساسوولو، كروتوني وبارما، كشفت عن الكثير من الحالات الجديدة.

وكان رونالدو «35 عاماً» أصيب بالفيروس خلال تواجده مع منتخب بلاده استعداداً لمباريات دوري الأمم الأوروبية، وحصل على أول نتيجة إيجابية في 13 أكتوبر، ليعود إلى تورينو حيث حجز نفسه في منزله.

قال بطل الدوري الإيطالي في بيان: «أجرى رونالدو مسحة لـ «كوفيد-19»، وجاءت النتيجة سلبية، بالتالي تعافى اللاعب بعد 19 يوماً، ولم يعد عرضة للعزل في المنزل». ويلعب يوفنتوس مع سبيتسيا اليوم، فيما تقام كل المباريات وراء أبواب موصدة، بسبب بروتوكول الحد من إجراءات تفشي فيروس كورونا المستجد. أعلن ميلان متصدر الدوري أن نتائج اختبارات مدافعه ماتيو جابيا وحارسه الدولي جانلويجي دوناروما، وجناحه النروجي ينس بيتر هاوجي، جاءت سلبية.

وبحسب البروتوكول الصحي المعتمد في الدوري الإيطالي، يتوجب على اللاعب المصاب بالفيروس أن يعزل نفسه لعشرة أيام، وأن يخضع لفحصين سلبيين قبل السماح له بالعودة إلى الفريق. سُمح لدوناروما وهاوجي بالعودة إلى التمارين قبل سفر ميلان الذي لم يخسر بعد في الدوري إلى أودينيزي اليوم، فيما يخضع جابيا «لكشف طبي» السبت.

لكن مع تعافي رونالدو، ظهرت حالات جديدة في «الكالشيو»، وألغي المؤتمر الصحفي لمدرب أتالانتا جان بييرو جاسبيريني في برجامو قبل مواجهة كروتوني أمس، بعد حالة إيجابية ضمن جهازه الفني، وأكد كروتوني أيضاً أن لاعب وسطه سالفاتوري مولينا يعاني «عوارض بسيطة»، ويعزل نفسه في المنزل.

أما ساسوولو الذي يسافر إلى نابولي فلديه ثلاث حالات جديدة، بينها لاعب، فيما كشف بارما الذي لعب على أرض الإنتر أمس عن إصابة لاعبين مرة ثانية بعد تعافيهم. وينتظر لاتسيو نتائج اختبارات لاعبيه، بعد غياب هدافه تشيرو إيموبيلي والإسباني لويس ألبرتو عن التعادل ضد بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا كتدبير احترازي.

وألغي المؤتمر الصحفي للمدرب سيموني إنزاجي قبل مواجهة اليوم ضد تورينو، فيما بقي نحو نصف الفريق معزولاً.

ومن المقرر أن يسافر فريق العاصمة إلى تورينو اليوم.

وتقوم رابطة الدوري بتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحيث يمكن إقامة المباراة طالما توفر 13 لاعباً متعافياً من بينهم حارس مرمى.

وسيكون الإعفاء الوحيد لناد يتفشى الفيروس بشكل نشط في صفوفه مع إصابة أكثر من 10 لاعبين في أسبوع واحد.

وفي هذه الحالة، يمكن للنادي طلب التأجيل، لكن لمرة واحدة في الموسم، على غرار حالة جنوى في مباراة تورينو مطلع الشهر الجاري، وأعيد جدولة المباراة ليوم الأربعاء المقبل.