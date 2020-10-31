هودجسون مستاء من التحكيم

لندن (رويترز)

عبر روي هودجسون مدرب كريستال بالاس، عن خيبة أمله لقرار الحكم مارتن آتكينسون بطرد لاعب فريقه لوكا ميليفويفيتش، خلال المباراة أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، وانتهت المباراة بفوز ولفرهامبتون بهدفين. وطرد ميليفويفيتش قائد كريستال في الدقيقة 87 لتعمده الخشونة خلال التحام مع اللاعب المنافس جواو موتينيو. وجاء قرار الطرد بعد عدة قرارات من حكم الفيديو المساعد ضد كريستال، ومن بينها إلغاء هدف للاعبه ميشي باتشواي.

وقال هودجسون: «في رأيي هذا لا يستحق الطرد، وأبلغت آتكينسون بذلك. وأضاف: الحكم يعتقد أن هناك ما يدعو لإخراج البطاقة الحمراء، لكني شاهدت ما حدث، وبالتأكد لا أتفق معه في ذلك، كان التحاماً نظيفاً، ولم تكن هناك نية للاحتكاك بموتينيو.