تهنئة متبادلة بين الأسطورتين

برازيليا (أ ف ب)

هنأ البرازيلي بيليه صديقه الأرجنتيني مارادونا بعيد ميلاده الستين، مؤكداً أنه سيدعمه دائماً، ونشر بيليه صورة له مع مارادونا خلال مباراة ودية ضد إيطاليا في 10 يونيو 1987 في زيوريخ على «إنستجرام»، أرفقها بتعليق كتب فيه بالبرتغالية والإسبانية والإنجليزية «صديقي مارادونا، سوف أصفق لك دائماً، وسوف أدعمك دائماً، استمرارك في الابتسام يجعلني أبتسم».

وتأتي معايدة بيليه لمارادونا بعد أسبوع من قيام الأخير بمعايدة «الجوهرة السوداء» بعيد ميلاده الثمانين، بقوله «أتمنى لـ «الملك» بيليه حياة طويلة».

وكانت العلاقات بين بيليه ومارادونا بعيدة كل البعد عن كونها ودية في الماضي، إذ كان صاحبا الرقم 10 يتنافسان لفترات طويلة على لقب أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق.