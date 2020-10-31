فليك: ألابا لا ترحل!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ما زال هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ الألماني، متمسكاً بالأمل في إمكانية بقاء المدافع الدولي النمساوي ديفيد ألابا، وتمديد عقده لسنوات أخرى.

وقال في تصريحات نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: أعتقد أن ألابا يعرف جيداً الوضع هنا في ميونيخ، وكم حققنا من نجاحات مستمرة، وأن الفريق من أفضل أندية العالم.

وأضاف: على ألابا أن يتخذ قراره بنفسه، وأتمنى أن يكون القرار في مصلحة بقائه معنا.

وترددت شائعات كثيرة، أفادت بأن ألابا يتجه نحو الرحيل عن «البايرن»، إذ تردد اسمه خلال «الميركاتو الصيفي» في أكثر من نادٍ، أبرزها يوفنتوس، إلا أن إدارتي الناديين اختلفتا في ما يتعلق بشروط التعاقد وراتب اللاعب، إذ كان الفارق كبيراً بين ما طلبه «البافاري»، وما عرضه «السيدة العجوز»، فتجمدت المفاوضات.

يذكر أن ألابا هو اللاعب رقم 17 في ترتيب الأكثر مشاركة في المباريات مع الفريق على امتداد تاريخه، والثاني بالنسبة للأجانب الأكثر مشاركة، بعد الفرنسي فرانك ريبيري.