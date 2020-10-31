ماندزوكيتش.. العودة إلى «الكالشيو»

القاهرة (الاتحاد)

اقترب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش «34 عاماً» وصيف «مونديال روسيا» من العودة إلى الدوري الإيطالي، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى بولونيا الذي فقد مهاجمه الأساسي الباراجواياني فيديريكو سانتاندير، بسبب إصابة خطيرة تهدد بغيابه حتى نهاية الموسم. وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن الصربي ميهايلوفيتش مدرب بولونيا يبحث عن مهاجم من طراز عالمي، يعوض غياب لاعبه المصاب.

وأضافت الشبكة أنه إذا ما تمت الصفقة، ينتقل ماندزوكيتش بالمجان، لأنه لا يرتبط حالياً بأي نادٍ، منذ أن فسخ عقده مع الدحيل. وتردد اسم ماندزوكيتش خلال «الميركاتو الصيفي» في أكثر من نادٍ أوروبي، في مقدمتها مارسيليا الفرنسي ولوكوموتيف موسكو الروسي.

يذكر أن ماندوزوكيتش لعب خلال مغامرته الأولى في «الكالشيو» مع يوفنتوس 191 مباراة وسجل 58 هدفاً.