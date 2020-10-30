«الملك».. «زعيم» قمة «الثالثة»

مراد المصري (دبي)

حسم الشارقة مواجهة «القمة»، التي جمعته مع العين بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ليلة أمس على استاد هزاع بن زايد في ختام الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، ليرفع «الملك» حامل اللقب رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد «الزعيم» عند 4 نقاط.

تقدم الشارقة بواسطة البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة 16، وأضاف البرازيلي إيجور الهدف الثاني في الدقيقة 30، وقلص محمد شاكر الفارق بتسجيل الهدف الأول للعين في الدقيقة 83.

واعتلى بني ياس صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الشارقة، بعد فوزه الكبير على خورفكان بنتيجة 5-0 على ملعب الشامخة في أبوظبي.

سجل الأهداف سواريز من ضربة جزاء في الدقيقة 7، خمينيز من ضربة جزاء في الدقيقة 20، جواو بيدرو في الدقيقة 28، جون تيبار في الدقيقة 43، وأحمد شحدة في الدقيقة 85.

وتعادل الوحدة مع شباب الأهلي بنتيجة 1-1 على استاد آل نهيان في أبوظبي، في مباراة خطف فيها إسماعيل مطر قائد «العنابي» الأضواء بالهدف المميز الذي سجله من مجهود فردي في الدقيقة 45+1، وأدرك عزيز جانييف التعادل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 73.

وافتتح عجمان وحتا رصيدهما من النقاط بعد التعادل سلباً على استاد راشد بن سعيد.