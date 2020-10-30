حي مارادونا.. «عاصمة عالمية» لكرة القدم

أنور إبراهيم (القاهرة)

في إطار حفلات التكريم المتتالية للنجم الدولي الأرجنتيني الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، بمناسب بلوغه أمس عامه الستين، أعلن حي «لاباتيرنال» الذي عاش فيه النجم الأرجنتيني أفضل أيامه عندما كان لاعباً في بداياته بنادي أرجنتينوس جونيورز، أن الحي أصبح «عاصمة عالمية لكرة القدم». وذكرت وكالة الإنباء الإسبانية التي أذاعت النبأ أن مجلس الدراسات التاريخية بالحي قرر منح مارادونا لقب «ساكن لامع».

ونقلت الوكالة عن سيزار بيريز عضو المجلس قوله: «نحن نؤمن بضرورة أن يكون تكريم الشخص في حياته وليس بعد مماته، ومارادونا يمثل الكثير ليس لحيّنا فقط وإنما لكل الأرجنتينيين».

وأضاف بيريز، قائلاً: «وجود مارادونا في هذا الحي لفترة طويلة أحدث تغييراً كبيراً وجعله «جاراً ذهبياً» لكل سكانه الذين كانوا ينادونه دائماً بـ«البيب دي أورو» أو«الفتى الذهبي».

وعلق قائلاً: «حيّنا حي مارادوني خالص، فما زالت شقيقاته يعشن هنا، والسكان يرددون حكايات كثيرة عنه تنتقل من جيل إلى جيل».